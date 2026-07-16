Eski AKUT Başkanı Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımına yönelik soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Nasuh Mahruki için resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Mahruki yaptığı paylaşımda 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğunu savunmuştu.