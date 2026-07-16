Oyuncu Levent Üzümcü'ye mahkemeden ev hapsi kararı
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Oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü hakkında tutuklama talep edildi. Üzümcü, çıkarıldığı mahkemece 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ÜZÜMCÜ'YE EV HAPSİ KARARI
Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzümcü, 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzümcü, çıkarıldığı mahkemece 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.