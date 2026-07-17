Türk futbolunda dev operasyon: Kulüp yöneticilerine yasa dışı bahis ve şike gözaltısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TFF profesyonel liglerinde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, "Temiz futbolun tesisi için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve kara para ile mücadele kapsamında yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, futbolun sahada verilen dürüst mücadeleyle anılması gerektiğinin altını çizdi.

6 YILLIK VERİLER VE MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada çok önemli bulgulara ulaşıldı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir."

Elde edilen deliller doğrultusunda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tespit edilen 19 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"ŞAİBELİ YAPILARIN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK"

Operasyonu gerçekleştiren yargı ve emniyet mensuplarına teşekkür eden Bakan Gürlek, spor dünyasındaki illegal yapılanmalara geçit verilmeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

Süreç Titizlikle Yürütülüyor: "Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."

Taviz Verilmeyecek: "Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER VE OPERASYONA DAİR DETAYLAR



📌 Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendiriliyor..



📌 Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Tolga Kırgız (Beşiktaş) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1.488 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Kerem Gürel (Beşiktaş) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Ahmet Akçelik (Beşiktaş) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 28 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendiriliyor.



📌 Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendiriliyor.