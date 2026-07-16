Yasa dışı kumarın perde arkası! O sitelerin izi 4 ülkeye uzandı

Türkiye'de binlerce aileyi darmadağın eden, milyarlarca liralık servetin suç örgütlerinin eline geçmesine neden olan yasa dışı kumarın uluslararası trafiği belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) yasa dışı kumarda Türkiye merkezli site sayısının diğer ülkelere göre çok daha az olduğunu belirledi.

4 ÜLKEDE KURULAN SİTELER DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre en fazla ABD, Man Adası, Ermenistan ve Kolombiya'da kurulan siteler üzerinden Türkiye'de kumar oynatıldığı görüldü. Yasa dışı kumarın tamamıyla organize suç örgütleri tarafından yönetildiği vurgulanırken, yine Curaçao, Şeyseller, Malta ve Man gibi ada ülkeleri ve özerk bölgelerden alınan lisanlarla Türkiye'de kumar oynatıldığı tespit edildi.

5.698 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ



ABD merkezli 51 bin 263, Man adası merkezli 5 bin 745, Ermenistan merkezli 5 bin 698 siteye erişim engellendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "Yasa dışı kumar tamamen organize suç örgütlerinin elinde. Ada ülkelerinden alınan lisansla Türkiye'de kumar oynatanlar da belirlendi. Curaçao, Şeyseller, Man adası lisansı ile Türkiye'de kumar oynatıyorlar" tespiti yaptı.



BTK'ya 535 bin internet sitesi erişim engeli için ihbar edildi.