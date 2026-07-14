Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 40 yıllık şebekenin asıl amacı o gece ortaya çıktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin farklı yönleriyle ele alınacağı bu önemli sempozyumu düzenleyen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığını, organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Sempozyumda serdedilecek fikir ve beyanların, burada yapılacak değerlendirmelerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, 15 Temmuz kalkışmasının, tüm unsurlarıyla, nasıl sinsi bir yapılanmanın ürünü olduğunu açık ve net ortaya koymasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz gecesi devletin istiklali, milletin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidin her birini rahmetle yad eden Erdoğan, kahraman gazilere de şükranlarını sundu, her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ GÜVENCE ALTINA ALACAK ADIMLAR ATMIŞTIR"

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Hizmet' diyerek, 'himmet' diyerek, 'eğitim' diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye, hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır. Hiç şüphesiz bunların en başında yeni yönetim sistemimiz vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletimizin yaklaşık iki asırdır süren yönetim modeli arayışı cevabını bulmuştur.