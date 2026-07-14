15 Temmuz 2016'da FETÖ üyeleri tarafından girişilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4 bine yakın silah da kullanarak; vatandaşın üzerine bomba yağdırdı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ile sokaklara dökülen milyonlarca vatandaş, FETÖ'cü alçaklara fırsat vermezken; o gece yaşananlar da dakika dakika hafızalara kazınırken o gece dakika dakika neler yaşandı?

SAAT 22.00:

Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı karargahı darbeci askerlerce ele geçirildi. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

SAAT 22.10:

Ankara'da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterden ateş açıldı.

SAAT 22.35:

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na tankla giden darbeci askerler kontrol kulesine girdi.

SAAT 23.10:

Başbakan Binali Yıldırım, olayları "TSK içinde bir grubun kalkışması" olarak niteleyen açıklamasını yaptı.

SAAT 23.15:

Marmaris'te otelde tatilini geçiren Başkan Tayyip Erdoğan, buradaki bir grup gazeteciye yaptığı açıklamayla halkı darbecilere karşı direnişe çağırdı. Erdoğan, "Malum yapıdan birtakım odaklar girişimde bulunmuştur. Bunun da üstesinden gelinecek" dedi. Halkı havalimanlarına davet etti.

SAAT 23.30:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbeciler tarafından rehin alındığı bildirildi.

SAAT 00.00:

Güvenlik kaynakları, askeri kalkışmanın Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan FETÖ mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışıldığını duyurdu.

SAAT 00.11:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te kaldığı otelden helikopterle ayrıldı.

SAAT 00.13:

Darbeci askerler TRT binasını basarak canlı yayındaki haber spikerine, yönetime el koyduklarına dair yazılı bir açıklama metni okuttu. Bu açıklamada, "... siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir" denildi. Milli Savunma Bakanı bildiriyi "korsan bildiri" olarak nitelendirdi.

SAAT 00.35:

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı. Küçükçekmece Başsavcısı, darbeci askerlerin görüldükleri yerde tutuklanmaları talimatını verdi.

SAAT 00.37:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Face Time' üzerinden haber kanalına bağlandı. Halka sokağa çıkma çağrısını yaptı.

SAAT 00.40:

İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan hareket eden TC-ATA uçağı, Başkan Erdoğan ve ailesini İstanbul'a götürmek üzere Dalaman Havaalanı'na iniş yaptı.

SAAT 01.01:

Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir." dedi.

SAAT 01.30:

TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerini aldı.

SAAT 01.40:

Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla camilerden sela okunarak, halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.

SAAT 01.43:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin içinde bulunduğu uçak, İstanbul'a gelmek üzere havalandı.

SAAT 01.45:

Darbeciler, Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açtı. Cunta askerlerin halka ateş açma görüntüleri internet üzerinden yayıldıkça sokağa dökülen insan sayısı arttı. Vatandaşlar, darbecilerin olduğu noktalara akın etti.

SAAT 02.00:

Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli vurmak üzere İzmir Çiğli Üssü'nden onlarca darbecinin olduğu 3 helikopter havalandı.

SAAT 02.16:

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, darbeci alçaklar tarafından 17 el ateş edilerek şehit edildi.

SAAT 02.20:

Havadan bombalanan Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 45'i özel harekat polisi, 51 polis şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı, darbecilerin elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü.

SAAT 02.30:

MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, "Darbe püskürtüldü" açıklaması yaptı.

SAAT 02.42:

F-16'LAR ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.

SAAT 02.49:

Meclis'e yeni bir bomba atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kurul'daki milletvekilleri ile basın mensupları Meclis sığınağına indi. Meclis'in giriş kapılarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı.

SAAT 03.10:

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.

SAAT 03.12:

Gölge CIA olarak tabir edilen ABD kurumu Stratfor, Başkan Tayyip Erdoğan'ın uçağının rotasını gösteren bir haritayı dünyaya duyurarak adeta uçağı hedef gösterdi.

SAAT 04.07:

İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Başkan Erdoğan, "Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bedelini çok ağır ödeyecekler." dedi. Binlerce vatandaş Başkan'ın etrafında etten duvar ördü.

SAAT 04.42:

Marmaris'teki otele helikopterlerden FETÖ'cü teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmalarda polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler, İçmeler'deki ormanlık alana kaçtı.

SAAT 05.20:

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında albayların olduğu 130 darbeci askerin gözaltına alındığını bildirdi.

SAAT 06.42:

Boğaziçi Köprüsü üzerindeki darbeciler silahlarını bırakarak teslim oldu.

SAAT 06.43:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.

SAAT 06.42

Başbakan Yıldırım, darbecilerin rehin aldığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi.

SAAT 07.35:

Darbe girişimine karşı başlatılan soruşturmalar kapsamında, ülke genelinde 754 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınıp sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.

SAAT 08.11:

İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden başladı.

SAAT 09.32:

Ülke genelinde, aralarında generallerin de olduğu FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına alındı.

SAAT 10.07:

Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu.

SAAT 10.41:

Darbe girişiminin merkez üssü olan Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FETÖ'cüler, girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine burayı terk etmeye başladı.

SAAT 11.01:

Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.

SAAT 12.57:

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kameralara açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu kalkışma bastırılmıştır, 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi Başkomutan Tayyip Erdoğan'ın "Tüm vatandaşlarımızı meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla başka bir boyut kazandı. Sokaklara inen milyonlar vatanını savundu, hainleri durdurdu.

