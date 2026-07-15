FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü 10 yıl geçmesine rağmen ülke ve millet nezdinde lanetlenmiş yerini koruyor. FETÖ’nün gördüğü tepkinin ana sebebi yaklaşık 40 yıl boyunca gizlilikle ve hırsla büyüttükleri mahrem yapılanmaları. Örgütün ruhu denebilecek mahrem yapılanmasını örgüt elebaşı “1 asker 10 koleje eşdeğer” gibi sözlerle tanımlamıştı.

FETÖ'nün Türk milletine verdiği en büyük zararlardan biri; sinsice hayatlarına girdiği, kandırarak militanlaştırdığı, ailelerinden akrabalarından kopartarak milletine ve doğduğu topraklara yabancılaştırdığı nesiller yetiştirmesi oldu. Kimini asker, kimini polis, kimini hâkim-savcı yaparak, kimini de öğretmen maskesiyle ajanlaştırarak toplumu dinamitledi. ADIM ADIM KAOS PLANLADILAR Örgüt, taşeronluğunu yaptığı dış mihrakların hedefleri doğrultusunda ülkeye ve devlete karşı adım adım kurguladığı operasyonlarla yargıyı, kolluk güçlerini ve kamudaki bütün imkânlarını haince seferber ederek 15 Temmuz'a kadar geldi. 'Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik başlayan idari soruşturmalar ve ihraçlar örgütün şah damarı kadar önem verdiği TSK'ya uzanınca, örgütün militan kadrosu kendi meclisini, kendi halkını, kendi binalarını bombalamaktan çekinmedi. 2016 Yüksek Askeri Şura'da alınması beklenen FETÖ ile mücadele ve tasfiye kararlarından haberdar olan örgüt, 15 Temmuz akşamı gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdi. FETÖ'NÜN EDİTÖRÜ: CASUS ALTAYLI FETÖ damarlarına kadar işlemiş olan iftira ve "kendi eylemlerini başkasına yıkma" alışkanlıklarını hain darbe teşebbüsünde yeniden sahneye koydu. Örgütün darbenin başarısız olma ihtimaline karşı "kontrollü darbe" iftirası ve alçaklığı "B planı" olarak devreye sokuldu. Planın beyni ise uzun yıllardır yabancı istihbarat servislerinin maşası olarak her taşın altından çıkan Enver Altaylı idi. Yurtdışındaki onlarca firari FETÖ'cü eski asker ile temasını sürdüren ve bunlardan bir ağ oluşturan Enver Altaylı'nın, FETÖ'nün en üst ve etkili yöneticilerinden Mustafa Özcan ile mazisi uzun yıllara dayanan dostluğu biliniyor.