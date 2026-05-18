CANLI YAYIN

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurup "ele geçirmek" için orduya yetki vereceği öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN, operasyon planlarının güvenlik toplantısında ele alınacağını duyurdu.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 1

Terör devleti işgalci İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de yolculuğunu sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir Antalya açıklarında bekleyen filo, fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçti.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 2

39 farklı ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün yer aldığı filo, uluslararası sular üzerinden Gazze'ye doğru ilerliyor.

Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ederken insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğundan ise geri adım atmıyor.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 3

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.

Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alınacağı ifade edildi.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 4

Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına "izin vermeyeceği" ve Sumud Filosu'na saldırının "ilerleyen saatlerde" yapılacağı belirtildi.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 5

"İSRAİL'İN TACİZ ETTİĞİ BİR TEKNEMİZLE İRTİBAT KOPTU"

Ayrıca Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" ifadelerine yer verildi.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 6

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 7

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 8

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte 9
İsrailden Küresel Sumud Filosu aktivistlerine vahşi ihlal İSRAİL'DEN KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİNE "VAHŞİ İHLAL"
Küresel Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor KÜRESEL SUMUD FİLOSU YENİDEN YOLA ÇIKIYOR
MSB kaynaklarından Sumud Filosu açıklaması MSB KAYNAKLARINDAN SUMUD FİLOSU AÇIKLAMASI
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin