Katil Netanyahu’dan skandal talimat: Sumud Filosu hedefte
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurup "ele geçirmek" için orduya yetki vereceği öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN, operasyon planlarının güvenlik toplantısında ele alınacağını duyurdu.
Terör devleti işgalci İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de yolculuğunu sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir Antalya açıklarında bekleyen filo, fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçti.
39 farklı ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün yer aldığı filo, uluslararası sular üzerinden Gazze'ye doğru ilerliyor.
Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ederken insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğundan ise geri adım atmıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.
Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alınacağı ifade edildi.
Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedildi.
Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına "izin vermeyeceği" ve Sumud Filosu'na saldırının "ilerleyen saatlerde" yapılacağı belirtildi.
"İSRAİL'İN TACİZ ETTİĞİ BİR TEKNEMİZLE İRTİBAT KOPTU"
Ayrıca Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" ifadelerine yer verildi.