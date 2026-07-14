FETÖ ihaneti telsiz kayıtlarında: Cami etrafındakileri vurun
15 Temmuz dava dosyalarına giren telsiz konuşmaları, darbecilerin sivilleri ve polisleri doğrudan hedef aldığını ortaya koydu. Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin başındaki Erkan Öktem, helikopter pilotlarına Hisarcıklıoğlu Camisi çevresindeki polis araçlarının ve zırhlı araçların vurulması talimatını verdi. Kayıtlarda sık sık "Vurulsun", "Zırhlılar vurulsun" ve "En çok sıkıntı çıkaran o" ifadeleri yer alırken, darbecilerin vatandaşların bulunduğu bölgelere yönelik saldırı emri verdiği de belgelendi.
Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kaldı. Ancak o gece, sadece bir darbe girişimi bastırılmadı; aynı zamanda vatan sevgisinin nesiller boyu süren bir miras olduğu tüm dünyaya kanıtlandı.
BİR OĞLU TERÖRİSTLERİN PUSUSUNDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Bu mirasın en somut örneklerinden biri, 14 Temmuz 1992 yılında Hakkari'de şehit düşen Özel Harekat Müdürü Ali Er'in oğullarıydı. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Ali Er, Türkiye'nin ilk şehit Özel Harekât Emniyet Müdürü ve teşkilatın kurucularındandı. Süleyman Demirel'in 9 yıl yakın korumalığını yapan Ali Er, Van-Hakkâri karayolu Başkale Güzeldere geçidinde 14 Temmuz 1992 tarihinde teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit düştü.
İKİ İSİM İHANET ODAĞINI DAĞITAN EKİPTE
Babalarının şehadeti üzerine 3 oğlu da meslek olarak polisliği seçti. Babalarının şehadetinden yıllar sonra, Ali Er'in Emniyet Müdürü olan iki oğlu Eraslan ve Volkan Er, 15 Temmuz gecesi farklı cephelerde ama aynı amaçla meydandaydı. Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki Volkan Er, o gece Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde darbecilerle çatışmada gazi olurken, o dönem Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü olan Eraslan Er ise Beştepe'deki ihanet odağını dağıtan ekibin başındaydı.
BEŞTEPE'DE İHANETİN MERKEZİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahıydı. Eski albay Erkan Öktem ve beraberindeki darbeciler, karargahı işgal ederek dönemin üst düzey subaylarını rehin aldılar. O gece, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da korumalarıyla birlikte hainler tarafından alıkonuldu.
BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR
Özel Harekat timlerinin karargahı geri almak için başlattığı operasyonda, dönemin Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, ekibiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında binaya girmeyi başardı. Arama kurtarma timleri, binanın müştemilatında Turgut Aslan ve koruması Hasan Gülhan'ı başlarından vurulmuş halde buldu.