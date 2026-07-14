"VATANA BÖYLE YİĞİT EVLATLAR BIRAKTI"

Koruması şehit düşen Turgut Aslan ise hala hayattaydı. Eraslan Er, nabzına baktığı Aslan'ın yüzündeki kanları temizleyerek onu kalkanlar eşliğinde ambulansa yetiştirdi. Bu kurtarma operasyonunun en çarpıcı yanı ise yıllar sonra bizzat Turgut Aslan tarafından dile getirildi: Aslan'ı kurtaran ekibin başındaki Eraslan Er, Aslan'ın 1992'de şehit olan silah arkadaşı Ali Er'in oğluydu. Turgut Aslan, şehit Ali Er'in ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda "Bugün, 1992 yılında Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Müdürü arkadaşım Ali Er'in şehadet yıldönümü. Allah'ın takdiri ki oğlu Özel Harekat Müdürü Eraslan Er, 16 Temmuz 2016'da beni bulan ve kurtaran ekibin başındaydı. Bir diğer oğlu Volkan Er de 15 Temmuz'da gazi oldu. Kendisi şehit oldu ama vatana böyle yiğit evlatlar bıraktı" dedi.

"O ŞANLI ÜNİFORMAYI TAŞIYAMAZSINIZ!"



Operasyonun ilerleyen saatlerinde darbeciler teslim olmaya başladığında, hafızalardan silinmeyecek o görüntü yaşandı. Polis Özel Harekatın başındaki Eraslan Er ile darbecilerle savaşan Jandarma Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kontrolündeki Jandarma Özel Harekat Timleri Türk ordusunun şanlı üniformasını terör örgütü emelleri için kullanan hainlerin üzerindeki kıyafetler çıkarttı. Darbeciler, karargah bahçesinde üniformaları çıkartılıp Türk milletinin adaleti önünde diz çöktürüldü.

TELSİZ KAYITLARI: "VATANDAŞA ATEŞ SERBEST"



Dava dosyalarına giren telsiz kayıtları, hainlerin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Karargahı yöneten Erkan Öktem'in, helikopter pilotlarına ve içerideki darbecilere "polis araçlarını vurun", "sivilleri yaklaştırmayın", "hedef onlar, atış serbest" şeklinde talimatlar yağdırdığı belirlendi. Özellikle Hisarcıklıoğlu Camisi etrafındaki polislerin ve vatandaşların hedef alınması emri, ihanetin boyutunu gösteriyordu. Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor.