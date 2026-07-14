Öğrenci affında kritik adım! Teklif TBMM komisyonunda

Düzenleme kapsamında askerlik görevini yapan öğrenciler de unutulmadı. Terhis olanlar, terhis tarihini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde aynı haklardan yararlanabilecek.

Hülagü, "Daha önceki aflardan yararlanmamaları kaydıyla öğrencilerimize 4 ay içerisinde başvurmaları halinde aftan yararlanma imkanı sağlanacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlamalarının önü açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Teklifin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri öğrenci affı oldu. Hülagü, hazırlık sınıfı dahil ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlarda çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınacağını açıkladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında toplandı. Komisyonda, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ele alındı.

FOTOĞRAF: DHA

İNTÖRNLÜK VE UYGULAMALI EĞİTİME YENİ FIRSAT

Kanun teklifiyle teorik derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamayan öğrencilere de eksik eğitimlerini tamamlama imkanı verilecek.

EMEKLİ AKADEMİSYENLERE 75 YAŞINA KADAR GÖREV YOLU

Teklif, emeklilik yaş haddine ulaşan öğretim üyelerine yönelik önemli bir düzenleme de içeriyor. Buna göre öğretim üyeleri, 67 yaşından sonra 75 yaşına kadar ikişer yıllık sözleşmelerle görev yapabilecek.

Hülagü, "Öğretim üyelerinin emeklilik sonrası sözleşmeli olarak çalıştırılmaları halinde özlük hakları korunmaktadır. Ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden yararlanmalarının devamlılığı sağlanmaktadır" dedi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YURT DIŞINA AÇILACAK

Teklifle birlikte Cumhurbaşkanı kararıyla devlet üniversitelerine yurt dışında yerleşke, akademik birim ve eğitim programı açma yetkisi verilmesi de öngörülüyor.

Hülagü, "Türkiye'deki devlet yükseköğretim kurumlarına Cumhurbaşkanımızın kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim, program ve ihtiyaç duyulan diğer tesisleri kurabilme imkanı getirilmektedir" açıklamasında bulundu.

Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam ediyor.