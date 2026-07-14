Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu 30 şüpheliden 24'ünün tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.