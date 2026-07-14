Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu 30 şüpheliden 24'ünün tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye getirildi.
Gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
GÜNER DAHİL 30 TUTUKLAMA TALEBİ
Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Güner dahil 30 kişiye tutuklama talep edildi.
BAŞKAN GÜNER DAHİL 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheliden 24'i, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylelikle gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.