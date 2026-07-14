Kahramanmaraş sallandı! Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 14 Temmuz 2026 günü saat 21.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 8.53 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Kahramanmaraş bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem saat 21.27'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ın Pzarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.53 kilometre derinliğinde yaşandı." ifadelerine yer verdi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2026-07-14 21:27:09 37.266 37.05533 8.53 MW 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-07-14 21:01:58 39.20533 28.14983 11.67 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-14 20:19:20 36.9705 36.05817 7.0 ML 2.5 Erzin (Hatay)
2026-07-14 20:10:32 38.09 27.38817 6.93 ML 1.7 Torbalı (İzmir)
2026-07-14 20:04:23 36.939 29.335 7.0 ML 1.8 Çameli (Denizli)
2026-07-14 19:49:24 39.16083 28.24683 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-14 19:34:24 39.31433 28.94267 7.11 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-07-14 19:02:40 36.491 28.58917 30.4 ML 1.5 Akdeniz - [26.86 km] Ortaca (Muğla)
2026-07-14 16:54:37 39.12917 28.15633 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-14 16:50:37 39.7525 33.49683 7.04 ML 1.1 Merkez (Kırıkkale)
2026-07-14 16:41:41 39.25117 28.9475 7.26 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-07-14 16:19:22 38.91433 41.7935 7.0 ML 1.9 Merkez (Muş)
2026-07-14 16:12:02 38.24633 37.71967 7.11 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-14 15:18:56 36.0695 27.3095 18.42 ML 1.8 Ege Denizi - [70.44 km] Datça (Muğla)
2026-07-14 14:56:33 36.104 28.42717 33.48 ML 2.8 Akdeniz - [65.16 km] Marmaris (Muğla)
2026-07-14 14:08:39 38.75733 36.58217 5.64 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-07-14 13:48:44 39.80967 33.457 6.79 ML 1.1 Bahşili (Kırıkkale)
2026-07-14 13:11:49 38.93783 40.12267 7.0 ML 1.5 Karakoçan (Elazığ)
2026-07-14 13:05:40 38.19883 26.84517 6.41 ML 1.0 Seferihisar (İzmir)
2026-07-14 12:59:13 39.4715 28.17483 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2026-07-14 12:56:16 37.1095 28.00517 7.0 ML 1.8 Milas (Muğla)
2026-07-14 12:49:29 38.24217 38.0985 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-14 12:17:02 37.88767 37.13 7.0 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-07-14 12:11:10 38.1725 38.11133 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-14 12:10:43 37.36067 36.917 14.38 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-14 12:07:07 37.831 36.62567 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-07-14 12:00:09 39.25283 34.157 7.0 ML 1.1 Merkez (Kırşehir)
2026-07-14 11:51:54 39.00983 25.88833 10.82 ML 2.0 Ege Denizi - [54.35 km] Ayvacık (Çanakkale)