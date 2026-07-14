Kahramanmaraş sallandı! Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem saat 21.27'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ın Pzarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.53 kilometre derinliğinde yaşandı." ifadelerine yer verdi.