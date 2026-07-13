Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'ten acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören 60 yaşındaki AK Partili Başkan Cellek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2004 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini sürdüren Cellek'in Şirvan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek aynı karede (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in sağlık durumu ağırlaştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Cellek, 60 yaşında hayatını kaybetti.

2004 yılından bu yana AK Parti'den Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cellek'in vefatı, ailesi, yakınları ve ilçe halkını hüzne boğdu.

ŞİRVAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetler ve yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Necat Cellek'in cenazesinin Şirvan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Cellek'in vefatıyla ilgili AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü Şirvan'ımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

NECAT CELLEK KİMDİR?

Necat Cellek, 1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi ise Siirt'te tamamladı.

Siyasi hayatına 1994 yılında İl Genel Meclisi Üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, yaklaşık 22 yıl boyunca aralıksız görev yaptı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Necat Cellek, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve 10 çocuk babası olan Cellek'in cenazesi Şirvan'da toprağa verilecek.