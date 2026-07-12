Bakan Gürlek'in eşine eylem planı çökertildi: 2 tutuklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddia edilen Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı tutuklandı. CİMER'e yapılan ihbarın ardından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin keşif yaptığı ve adres ile güzergah çalışması yürüttüğü öne sürülürken, operasyonlarda milyonlarca lira nakit para ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre süreç, bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı ihbarla başladı.
İhbarcı, "Kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler yurt dışından bilet alımı gerçekleştirdi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşinden bahsettiler." ifadelerini kullandı. İhbarcı, "Açık adresi bir kağıda yazdılar, buraya giden yolları detaylıca inceleyip plaza içerisine silahı nasıl sokacaklarını tartıştılar." ifadelerini de beyan etti.
Talimatın yurt dışından geldiğini öne süren ihbarcı, hedefteki kişinin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu düşündüğünü belirterek durumu yetkililere bildirdiğini ifade etti.
18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ TETİKÇİ OLARAK DEVŞİRMİŞLER
Fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı organize suç örgütlerine tetikçi temin ettikleri öne sürüldü.
Emniyet birimleri, şüphelilerin organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında kişiler temin ettiğini tespit etti. Bu kişilerin silahlı eylem ve kurşunlama olaylarında tetikçi olarak kullanıldığı iddia edildi.
MİLYONLARCA LİRA NAKİT PARA VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerince farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait fişekler ile suç organizasyonuna ait olduğu değerlendirilen 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi
Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Yılmaz'ın ifadesinde çelişkiler bulunduğu ve ele geçirilen paranın kaynağını açıklayamadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Toplanan delillerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarın ayrıntılı olduğu ve elde edilen delillerle uyumlu bulunduğunu belirterek, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.
Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.