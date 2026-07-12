Bakan Gürlek'in eşine eylem planı çökertildi: 2 tutuklama

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre süreç, bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı ihbarla başladı.

İhbarcı, "Kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler yurt dışından bilet alımı gerçekleştirdi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşinden bahsettiler." ifadelerini kullandı. İhbarcı, "Açık adresi bir kağıda yazdılar, buraya giden yolları detaylıca inceleyip plaza içerisine silahı nasıl sokacaklarını tartıştılar." ifadelerini de beyan etti.

Talimatın yurt dışından geldiğini öne süren ihbarcı, hedefteki kişinin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu düşündüğünü belirterek durumu yetkililere bildirdiğini ifade etti.

18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ TETİKÇİ OLARAK DEVŞİRMİŞLER

Fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı organize suç örgütlerine tetikçi temin ettikleri öne sürüldü.

Emniyet birimleri, şüphelilerin organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında kişiler temin ettiğini tespit etti. Bu kişilerin silahlı eylem ve kurşunlama olaylarında tetikçi olarak kullanıldığı iddia edildi.