16 DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜRÜP ALTINLARI GASP ETMİŞ Polis ekipleri, görüntülerde Erkan K. ve Gülay Polat'ın kentsel dönüşüm nedeniyle boş binaların bulunduğu bir sokağa girdiklerini belirledi. İkilinin içeri girmesinden 16 dakika sonra aynı sokaktan sadece Erkan K.'nın hızlı adımlarla çıkarak uzaklaştığı görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde Erkan K.'nın evine dönerek üzerini değiştirdiğini ardından iş yerine gittiğini ve boşanma aşamasında olduğu için çocuklarını görmek için izin aldığını tespit etti. Şüphelinin daha önce hiç yapmadığı şekilde bir otomobil kiralayarak Kocaeli'ne gittiği ancak çocuklarını görmeden aynı gün içinde geri döndüğü ortaya çıktı.

CESET METRUK BİNADA YATAĞIN ALTINDA BULUNDU Bu gelişme üzerine polis sokaktaki boş binalarda arama yaptı. Binaların birinde yatağın altında öldürülmüş halde Gülay Polat'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemede kadının boynunu kırık olduğu, kablo ile boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede kolundaki bilezik ve künyenin zorla çıkarıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine şüpheli Erkan K.'yı iş yerinde gözaltına aldı. Önce suçlamaları kabul etmeyen şüpheli daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı. Birlikte işe giderken aralarında tartışma çıktığını anlatan Erkan K.'nın Gülay Polat'ın önce boynunu kırdığı ardından metruk binada bulduğu kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

BİLEZİKLERİ VE ALTIN KÜNYESİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Olayın ardından elbiselerini değiştirip işe gittiğin,i çocuklarını görme bahanesiyle iş yerinden izin aldıktan sonra Gülay Polat'ın kolundan zorla çıkardığı altın bilezik ve künyeyi iki ayrı kuyumcuda 35 gram altın ve 22 bin lira paraya çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olayın ardından Kocaeli'ne gidip 10 gram altın borcunu ödediğini söylediği belirtildi. Şüphelinin İstanbul'a döndükten sonrada altın borçlarını ödediğini geriye kalan parayı ise harcadığını söylediği belirtildi. Erkan K.'nın Gülay Polat'ın cep telefonunu açık olarak bir çöp konteynırına attığı öğrenildi.