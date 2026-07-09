Gülay Polat'ın katili yakınındaki isim çıktı! 16 dakikada cinayet
Kartal'da hakkında kayıp ihbarı yapıldıktan bir gün sonra metruk bir gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinin üzerindeki sır perdesi aralandı. Üniversite öğrencisi oğlunu okutmak için bir tekstil firmasında çalışan Polat'ın, iş arkadaşı Erkan K. (44) tarafından kolundaki altın bilezik ve künyesi için vahşice katledildiği ortaya çıktı.
Kartal'da 4 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen olayda Gülay Polat'ın oğlu, annesinin kayıp olduğunu söyleyerek emniyete başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.
Gülay Polat'ın oğlu ifadesinde annesinin gece evde olduğunu, gündüz annesinin iş yerinden aranarak ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Bunun üzerine annesini aramaya başladığını fakat kendisinin de ulaşamadığını anlattı.
SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Gülay Polat'ın ortadan kaybolduğu gün tekstil atölyesinden iş arkadaşı olan Erkan K. ile görüştüğü belirlendi. İkilinin işe gitmeden her sabah birlikte kahvaltı yaptıkları öğrenildi. Polislerin bilgisine başvurduğu Erkan K. o sabahta kahvaltı ettikleri yere gittiğini ancak Gülay Polat'ın hiç gelmediğini söyledi.
GÜVENLİK KAMERALARI YALANLARI ORTAYA ÇIKARDI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erkan K.'nın ifadesindeki bazı çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kamera görüntüleri inceleme altına alınırken, Erkan K.'nın olay sabahında 06.53 sıralarında evden çıktığını tespit etti.
Aynı şekilde Gülay Polat'ı da takibe alan polis 07.15'de evinden çıktığını bir otobüse binerek iş yerine doğru hareket ettiğini belirledi. Yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde ikilinin o sabah yol da buluştukları ve iş yerine doğru yürüdükleri görüldü.