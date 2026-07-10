Başkan Erdoğan'dan Nurettin Topçu paylaşımı: "Rahmetle yâd ediyorum"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Paylaşımda, Nurettin Topçu'nun fotoğrafının yer aldığı özel bir görsele de yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı ekran görüntüsü

NURETTİN TOPÇU KİMDİR?

1909 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Topçu, Türk düşünce hayatının önde gelen fikir adamları arasında yer alır. Felsefe eğitimi için Fransa'ya giden Topçu, Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yapan ilk Türklerden biri oldu. Doktora tezinde geliştirdiği "Hareket Felsefesi" yaklaşımıyla akademik çevrelerde dikkat çekti.

Türkiye'ye döndükten sonra uzun yıllar öğretmenlik yapan Topçu, aynı zamanda düşünce ve kültür hayatına yön veren çok sayıda eser kaleme aldı. Çıkardığı Hareket dergisi aracılığıyla ahlak, eğitim, kültür, milliyetçilik ve tasavvuf üzerine fikirlerini kamuoyuyla paylaştı.

Eserlerinde, Anadolu merkezli bir medeniyet anlayışını, ahlakı ve maneviyatı ön plana çıkaran Topçu; Türk fikir hayatında önemli izler bırakan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Nurettin Topçu, 10 Temmuz 1975'te İstanbul'da hayatını kaybetti. Vefatının ardından fikirleri ve eserleri, akademik çalışmalarda ve düşünce dünyasında etkisini sürdürmeye devam etti.