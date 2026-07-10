CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Liberya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Başkan Erdoğan ve Boakai, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Nurettin Topçuyu yad ettiBaşkan Erdoğan, Nurettin Topçuyu yad etti BAŞKAN ERDOĞAN, NURETTİN TOPÇU'YU YAD ETTİ
Başkan Erdoğandan milli güvenlik vurgusu!Başkan Erdoğandan milli güvenlik vurgusu! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU!
Netanyahu Trumpa Başkan Erdoğanı şikayet ettiNetanyahu Trumpa Başkan Erdoğanı şikayet etti NETANYAHU TRUMP'A BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ
Beyaz Saraydan Erdoğan-Trump karesi!Beyaz Saraydan Erdoğan-Trump karesi! BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP KARESİ!
Erdoğan: NATO Zirvesini başarıyla tamamladıkErdoğan: NATO Zirvesini başarıyla tamamladık ERDOĞAN: NATO ZİRVESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın