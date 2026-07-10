Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Liberya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.