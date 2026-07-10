Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Liberya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Boakai, daha sonra ikili görüşmeye geçti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.