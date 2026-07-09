"Reddettik, denetimler başladı!" Tanju Özcan'ın yargılandığı rüşvet davasında dikkat çeken ifade
Bolu Belediyesi'ne yönelik, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında görülen davanın dördüncü gününde, A-101 ve Şok Market yetkilileri, BOLSEV Vakfı için kendilerine reklam teklifi sunulduğunu, teklifleri kabul etmemelerinin ardından belediye denetimlerinin arttığını öne sürdü. Müşteki Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış adı altında toplam 300 bin TL istendiğini iddia etti. Dava 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasıyla devam ediyor.
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dördüncü gününde devam etti. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmada, BOLSEV Vakfı'na reklam ve bağış talep edildiği iddialarıyla ilgili mağdurların ifadeleri alındı.
"REKLAMI KABUL ETMEDİK, DENETİMLER BAŞLADI"
Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, A-101 Marketleri Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can'ın davetiyle katıldığı toplantıda, Tanju Özcan başkanlığında BOLSEV için reklam anlaşmasının gündeme getirildiğini söyledi. Teklif edilen reklam çalışmasının şirketlerine aylık yaklaşık 1 milyon liralık maliyet oluşturacağını belirten Keskin, şirket yönetiminin bölgesel reklam yapılmaması yönünde karar aldığını, teklifin reddedilmesinin ardından marketlere yönelik denetimlerin başladığını ifade etti. Keskin, bazı şubeler hakkında mühürleme kararı alınması üzerine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını anlattı.
"DENETİMLER BİR HAFTA SONRA SIKLAŞTI"
Şok Marketler eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan da 2024 yılı Mayıs ayında belediyede düzenlenen toplantıya katıldığını belirterek, burada kurulacak vakıf için billboard reklamı verilmesinin istendiğini söyledi. Karar verme yetkisinin bulunmadığını belirterek konuyu şirket merkezine ilettiğini ifade eden Baycan, toplantıdan yaklaşık bir hafta sonra belediye denetimlerinin başladığını, sonraki süreçte denetimlerin sıklaştığını ve sevkiyatlarda aksaklıklar yaşandığını öne sürdü.