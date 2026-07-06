Bu paralar kimin cebine gitti? CHP'deki 'TÜLOV kayırmacılığı' resmi raporlarda!

ZARAR 44 MİLYON TL

Ekrem İmamoğlu ekibiyle de güçlü bağları olduğu bildirilen MUPA'nın sermayesi 2 sene içinde şüphe uyandıracak şekilde 132 milyona çıkarıldı. Buna karşın MUPA'daki zararın şimdiden 44 milyona tırmandığı iddia ediliyor. Tansu Özcan'ın tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı (İPA) Buğra Gökçe ve eski SODEV Başkanı Ertan Aksoy ile de üst düzey ilişkileri bulunduğu, MUPA ve İPA'dan Ertan Aksoy'un araştırma şirketine doğrudan teminle işler verildiği ve halihazırda Tansu Özcan'ın SODEV'in dış ilişkiler sorumlusu olarak da görev yaptığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ İHALELER

MUPA'nın 2025 yılı mayıs ayında Aksoy Araştırma'ya 791 bin liralık sözleşme bedeliyle "Y Kuşağı Araştırması" yaptırdığı, Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'nın da yine Aksoy Araştırma'ya 2026 nisan ayında 980 bin lira sözleşme bedeliyle "Muğla Dijital Nomat Projesi"ni verdiği görüldü. İPA'nın ise 2026 mayıs ayında 950 bin liralık, 2025 temmuz ayında 349 bin 500 liralık, 2025 nisan ayında ise 365 bin liralık ihaleler verdiği göze çarptı.