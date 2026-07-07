CHP grup toplantısında gazetecilere fiziki müdahale

Özgür Özel'in programında resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibi karşı karşıya geldi. Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında, açılış konuşmaları öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması için salondaki tüm katılımcılar ayağa kalktı. Bu esnada sahne önünden ve yüksek noktalardan görüntü alan basın mensupları, İstiklal Marşı'nın bitimiyle birlikte görev yerlerine dönmek üzere hareketlendi.