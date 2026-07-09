Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8. yılı: Türkiye istikrar adasına dönüştü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girişinin 8. yılında sistemin Türkiye'ye sağladığı siyasi, ekonomik ve diplomatik kazanımlar yeniden gündeme geldi. A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, yeni yönetim modeliyle Türkiye'nin istikrarını güçlendirdiğini, savunma sanayiinden dış politikaya kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen yürürlüğe girmesinin 8. yıl dönümünde, sistemin Türkiye'ye kazandırdığı tarihi dönüşüm ve parlamenter sisteme göre sağladığı büyük avantajlar mercek altına alındı. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 8. YILI A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, yeni sistemle birlikte Türkiye'nin bir "istikrar adası" haline geldiğini, bürokratik oligarşinin kırıldığını ve uluslararası arenada oyun kurucu bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Avşar, sistemin toplumsal uzlaşıyı zorunlu kılarak daha kapsayıcı bir siyaset anlayışını beraberinde getirdiğini ifade etti. TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASINA DÖNÜŞTÜ Sistemin en somut başarılarının uluslararası organizasyonlarda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Zakir Avşar, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çıktılarını bu zirvedeki başarı olarak ele alabiliriz. Türkiye şu ana kadar bu zirveler tarihi içerisinde herkesin gıpta ettiği en ileri düzeydeki organizasyonu gerçekleştirmiş oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin son 8 yılda özellikle siyasal istikrar noktasında büyük bir mesafe katettiğini söyleyen Avşar, "Türkiye bir istikrar adası halinde neşvünema etti, bu siyasal istikrar pek çok alanda kendisini gösteriyor. NATO içerisindeki konumumuzun sadece jeopolitik ehemmiyetinden çıkan gelişmeler değil, siyasal istikrarla beraber güçlenen hadiseler karşımıza çıkıyor" sözleriyle sistemin dış politikadaki etkisine dikkat çekti.

YÜZDE 50+1 SİSTEMİ TOPLUMSAL UZLAŞIYI GETİRDİ



Yeni sistemin siyaset kurumunu daha paylaşımcı bir noktaya taşıdığını ifade eden Avşar, "Yüzde 50 + 1 dediğimiz bir sistem var. Bu sisteme ulaşabilmek için toplumun bütün kesimleriyle bir asgari müşterekte bulunmanız lazım. Daha paylaşımcı, daha hoşgörülü, herkesin varlığını kabul eden bir yaklaşımı siyasetinizin içerisinde tayin etmeniz lazım. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız toplumun tamamına hitap eden bir siyasal düzlemi inşa etmiştir" dedi. Cumhur İttifakı'nın yapısına da değinen Avşar, "İttifak içerisindeki partiler, programlarının dışında Türkiye'nin menfaatlerini gözeterek hareket etmektedirler. Eski Türkiye'de parti menfaatlerini geride bırakacak kaç siyasal organizasyon vardı? Bu sistem zihniyeti de değiştiriyor ve dönüştürüyor" açıklamasında bulundu.



SAVUNMA SANAYİİNDE KARARLILIK VE BÜROKRATİK OLİGARŞİ İLE MÜCADELE



Sistemin savunma sanayiindeki atılımların önünü açtığını belirten Prof. Dr. Zakir Avşar, "Savunma sanayiinde 2004'ten beri hummalı bir faaliyet var ama bunun realize edildiği zaman dilimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte son derece kararlı ve ısrarlı bir yaklaşımın ortaya konabilmesidir. Buna artık kimsenin mani olamamasıdır" dedi. Programda bürokratik oligarşiyle mücadeleye değinen sunucunun hatırlatmaları üzerine Avşar, "28 Şubat sürecinde ve sonraki darbe girişimlerinde sıkıntılar çeken bir bürokrat olarak söylüyorum; Türkiye artık kabuğunu kırmıştır. Baykar ve Bayraktar ailesinin bürokratik oligarşiye karşı verdiği mücadele de bu istikrarlı dönemin bir sonucudur" değerlendirmesini yaptı.