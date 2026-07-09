15 Temmuz şehitleri İstanbul'da bir dizi programla anılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar, 10 ila 17 Temmuz arasında İstanbul'da bir dizi programla anılacak.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde, darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla kentte birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, yarın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programında şehitler için 253 hafız ile hatim okunacak ve duası yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek "Şehit ve Şahit" programında ise şehitlerin yakınları ve gaziler yaşadıklarını anlatacak.

Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine 11 Temmuz'da Türk bayrağı asılacak. Ayrıca, 11-16 Temmuz tarihleri arasında "Aynı Can Aynı Kan" programı kapsamında, Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak çadırlarda kan bağışı yapılabilecek.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İLE BİR ARAYA GELİNECEK

AKM'den başlayıp 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erecek "15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Korteji" etkinliği 12 Temmuz'da yapılacak. Yine AKM'de 13 Temmuz'da "253 Şehit 253 Portre" resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Sepetçiler Kasrı'nda 13 Temmuz'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri yemek programında bir araya gelecek. Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde "15 Temmuz Gecesi Fotoğraf Sergisi", Biruni Üniversitesi'nde "15 Temmuz Sempozyumu", Rami Kütüphanesi'nde "Birlikte-Bir Gecede Birleşen İrade" konulu liseler arası resim yarışması ödül töreni ile Zeytinburnu ve Yakacık'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da ise Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek, Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü düzenlenecek. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak. Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı" ziyarete açılacak. Öğle namazından önce 29 ilçede mevlid programı düzenlenecek. Ortaköy Camisi avlusunda "Denizden Karaya 15 Temmuz" tekne korteji yapılacak. İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında "İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ışıklı dron gösterisi yapılacak. Fatih Camisi ve Anıtpark'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlenecek. Öte yandan, 16 Temmuz'da şehit aileleri Sarıyer Sahili'nden kalkacak vapurla İstanbul gezisi yapacak. 17 Temmuz'da ise İstanbul Valiliği'nde yabancı basın mensupları için program düzenlenecek.