NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde liderlerin diplomatik temaslarının yanı sıra kameralara yansıyan jest, mimik ve yürüyüşleri de gündem oldu. Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, A Haber'de Erdoğan ile Trump'ın samimi görüntülerinden Meloni, Miçotakis ve diğer liderlerin beden diline kadar dikkat çeken mesajları değerlendirdi.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi, liderlerin kritik diplomatik temaslarının yanı sıra kameralara yansıyan jest ve mimikleriyle de büyük yankı uyandırdı. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki samimi anlar zirveye damga vururken, liderlerin yürüyüşlerinden bakışlarına kadar pek çok detay uzmanlar tarafından analiz edildi. NATO ANKARA ZİRVESİ'NDE LİDERLERİN BEDEN DİLİ NE ANLATTI? Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, A Haber ekranlarında muhabir Kübra Bal'ın sorularını yanıtlayarak liderlerin beden dilinin perde arkasındaki gerçek mesajları tek tek deşifre etti.

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDAKİ GERÇEK SAMİMİYET Zirve boyunca en çok konuşulan karelerden biri olan Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana verdiği samimi görüntüler, vücut dili uzmanı tarafından "gerçek bir bağ" olarak tanımlandı. Murat Ertan, "Burada aslında gülümsemenin samimiyetini görüyoruz. Normalde gülümsemeyle beraber göz kaslarının da hareket etmesi, samimi olduğunu ve bedenin bir bütün olarak hareket ettiğini gösteriyor. Deminki gülümsemede göz kaslarının da hareket ettiğini, dudakla beraber bir bütün olarak samimi ve içten olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE FOTOĞRAFINDA AYAKKABI KRİZİ VE TRUMP'IN TAVRI Liderlerin bir araya geldiği aile fotoğrafı çekimi sırasında yaşanan ilginç bir diyalog da uzman gözünden kaçmadı. Mark Rutte'nin, Edi Rama'nın beyaz ayakkabılarını Trump'a gösterdiği anları değerlendiren Ertan, "Normalde resmi toplantılarda ayakkabılar çok önemlidir; bağcıklı ve koyu renk olmak zorundadır. Ön sıraya baktığınızda bir tek beyaz ayakkabı olduğu için fark ediliyor ve onunla ilgili uyarı geliyor." dedi.

Ertan, "Ancak Trump o anda onu ciddiye almıyor, 'boş ver' anlamında 'bırak' diyor. Ama Rutte'nin söylediği çok doğru; o resmiyet içinde ayakkabı siyah ya da lacivert olmak durumunda" sözleriyle diplomatik protokolün önemine dikkat çekti.