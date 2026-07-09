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NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde

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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde liderlerin diplomatik temaslarının yanı sıra kameralara yansıyan jest, mimik ve yürüyüşleri de gündem oldu. Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, A Haber'de Erdoğan ile Trump'ın samimi görüntülerinden Meloni, Miçotakis ve diğer liderlerin beden diline kadar dikkat çeken mesajları değerlendirdi.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 1

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi, liderlerin kritik diplomatik temaslarının yanı sıra kameralara yansıyan jest ve mimikleriyle de büyük yankı uyandırdı. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki samimi anlar zirveye damga vururken, liderlerin yürüyüşlerinden bakışlarına kadar pek çok detay uzmanlar tarafından analiz edildi.

NATO ANKARA ZİRVESİ'NDE LİDERLERİN BEDEN DİLİ NE ANLATTI?

Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, A Haber ekranlarında muhabir Kübra Bal'ın sorularını yanıtlayarak liderlerin beden dilinin perde arkasındaki gerçek mesajları tek tek deşifre etti.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 2

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDAKİ GERÇEK SAMİMİYET

Zirve boyunca en çok konuşulan karelerden biri olan Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana verdiği samimi görüntüler, vücut dili uzmanı tarafından "gerçek bir bağ" olarak tanımlandı. Murat Ertan, "Burada aslında gülümsemenin samimiyetini görüyoruz. Normalde gülümsemeyle beraber göz kaslarının da hareket etmesi, samimi olduğunu ve bedenin bir bütün olarak hareket ettiğini gösteriyor. Deminki gülümsemede göz kaslarının da hareket ettiğini, dudakla beraber bir bütün olarak samimi ve içten olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahaber
NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 3

AİLE FOTOĞRAFINDA AYAKKABI KRİZİ VE TRUMP'IN TAVRI

Liderlerin bir araya geldiği aile fotoğrafı çekimi sırasında yaşanan ilginç bir diyalog da uzman gözünden kaçmadı. Mark Rutte'nin, Edi Rama'nın beyaz ayakkabılarını Trump'a gösterdiği anları değerlendiren Ertan, "Normalde resmi toplantılarda ayakkabılar çok önemlidir; bağcıklı ve koyu renk olmak zorundadır. Ön sıraya baktığınızda bir tek beyaz ayakkabı olduğu için fark ediliyor ve onunla ilgili uyarı geliyor." dedi.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 4

Ertan, "Ancak Trump o anda onu ciddiye almıyor, 'boş ver' anlamında 'bırak' diyor. Ama Rutte'nin söylediği çok doğru; o resmiyet içinde ayakkabı siyah ya da lacivert olmak durumunda" sözleriyle diplomatik protokolün önemine dikkat çekti.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 5

MELONİ'NİN TRUMP GERGİNLİĞİ VE ERDOĞAN HAYRANLIĞI

İtalya Başbakanı Meloni'nin zirvedeki farklı tavırları da analizlerin odağındaydı. Meloni'nin Trump'a bakmaktan kaçındığı ve dudağını ısırdığı anları yorumlayan Murat Ertan, Meloni'nin, "Dudağını ısırıyor, bu geçmişte yaşadıkları olumsuzluğu o an hatırlıyor ve o gerginliği yansıtıyor. İnsanlar yaşadıklarını unutmazlar, o gerginliği dışa yansıtıyor." dedi.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 6

Ertan, "Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgiyle, sevgiyle ve beğeniyle bakıyor" ifadeleriyle liderler arasındaki ikili ilişkilerin şifrelerini verdi.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 7

MEHTER MARŞI MİÇOTAKİS'İN YÜRÜYÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Zirve sırasında çalınan Mehter Marşı'nın liderler üzerindeki etkisi ise oldukça dikkat çekiciydi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in marş eşliğindeki yürüyüşünü değerlendiren Ertan, Miçotakis'in, "Mehteran müziğinden etkilenip kendisini başka bir havada, başka bir dünyada görüp daha hızlı ve daha güçlü yürüyor. Yürüyüşler kişilerin kimliklerini, kişiliklerini ve kültürlerini aktarır. Burada müzikten etkilendiğini ve müziğin ritmine uyarak daha farklı bir yürüyüş sergilediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili şifreleri çözüldü: Başkan Erdoğan ve Trump'ın samimiyeti dünya gündeminde 8

TURKUAZ HALI VE KÜLLİYE HAYRANLIĞI

Zirvenin ev sahibi olarak Türkiye'nin verdiği mesajlar da beden diliyle tescillendi. İzlanda Başbakanı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hayranlık dolu bakışlarını yorumlayan Murat Ertan, "Burada beden dili gülümsemeyle beraber, hafif bir sempatinin yanında 'çok iyi iş çıkarılmış' mesajını veriyor. Bugüne kadar karşılamalarda hep kırmızı halı kullanılırdı ancak bugün turkuaz kullanılmış; turkuaz Türk rengidir ve dünyaya bir mesajdır. Mehteranla, köklerimiz ve geçmişte çok güçlü bir ülke olduğumuz mesajı iletiliyor" diyerek Türkiye'nin zirvedeki diplomatik gücünü vurguladı.

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