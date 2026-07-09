Bakan Çiftçi duyurdu: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 412 şahıs yakalandı

Bakan Çiftçi, "NATO güvenlik tedbirlerine" ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Ülkemiz açısından hem diplomatik hem de güvenlik boyutuyla çok önemli bir zirveydi. Biz de bu zirvenin önemine yaraşır bir şekilde bütün güvenlik tedbirlerimizi aylar öncesinden planlamaya başladık. Zirveye 32 NATO üyesi ülke, 9 davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülke katılım sağladı. Zirve boyunca toplam 56 bin 288 personel görev aldı. Ankara'yı merkeze alarak, Ankara'nın çevresindeki illeri 'birinci kuşak iller' olarak kabul ettik. Hemen onları çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi 'ikinci kuşak', sınır illerimizi ise 'üçüncü kuşak iller' olarak belirledik. Kontrol ve uygulamalar sırasında başka suçlardan aranan 4 bin 412 şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 4 BİN 412 ŞAHIS YAKALANDI Ayrıca Bakan Çiftçi, NATO Ankara Zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şahsın yakalandığını bildirdi.

"ZİRVEYİ KAZASIZ VE BELASIZ BİR ŞEKİLDE ATLATTIK" Ankaralı vatandaşlara teşekkürlerini de ileten Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın bu süreçten minimum düzeyde etkilenmesini ve rahatsız olmasını sağlamak amacıyla bakanlıklarda ve kamu kurumlarında çalışan görevliler idari izinli sayılması gibi tedbirler aldık. Bütün bu tedbirlerin neticesinde, çok şükür herhangi bir sorun yaşanmadan zirveyi kazasız ve belasız bir şekilde atlattık. Bu vesileyle Ankaralılara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yolları kapatmamız sebebiyle hayatın olağan akışı zaman zaman sekteye uğradı. Bundan dolayı Ankaralıların hoşgörüsüne sığınıyoruz. Zirve çok önemli olduğu için tedbirleri de ona göre planlamak gerekiyordu. Atalarımızın, "Sen tedbirini kışa göre al, yaz çıkarsa bahtına" diye bir sözü vardır. Biz tedbirimizi kışa göre aldık" dedi.

(Foto: AA ARŞİV)

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ

Ankara Valiliğimiz, 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını ilan etti. Bu süreç geçen sene başlamıştı, tam zirve öncesinde tamamlanmış oldu. Bu tamamen vatandaşımızın güvenliği için yapıldı. NATO Zirvesi ile alakası yok. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci güçlü devlet politikası haline geldi. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Terörden dolayı ülkemiz 50 yıldır büyük bedeller ödedi. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Güvenlik sağlandığı için, güven ortamı yeniden tesis edildiği için bugün Cudi Dağı'nda etkinlik yapılabiliyor. Bölgede önceden böyle bir etkinlik düzenlemek hayal gibi bir şeydi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Birden fazla liderleri olabiliyor. Sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar, örgütü ve para trafiğini oradan yönetiyorlar. Sıkışınca da yurt dışına kaçıyorlar. 6 ayda 478 organize suç çetesini çökerttik.

DİJİTAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Siber vatanın güvenliğini sağlamalıyız. Bu konuyla ilgili siber devriyelerimiz var. Bu devriyelerle 30 bin web sitesi, 52 bin sosyal medya hesabı ve 45 bin yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI DOLUNAY PROJESİ

Amacımız şu; dolandırıcılığa uğradığını belirten vatandaşımız olduğunda merkez süratle dolandırıcılığa müdahale etsin, paranın izini kaybetmeden buharlaşmasını engelleyelim. Polis, jandarma veya savcı davet ederse karakola ya da savcılığa davet eder, hiçbiri yanında para falan istemezler. Vatandaşlarımız böyle bir telefon aldıklarında hemen kapatıp 112'yi arasınlar.

1,5 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Şu anda ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. 2016 yılından 2026 yılına kadar 1,5 milyon Suriyeli ülkesine döndü. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.