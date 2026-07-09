Hangi kanun teklifi ne zaman görüşülecek? İşte TBMM'nin çalışma takvimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada yoğun mesai başlayacak. 12. Yargı Paketi'nin Genel Kurul'da görüşülmesi, torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve öğrenci affını da içeren düzenlemenin Eğitim Komisyonu'nda görüşülmesi beklenirken, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da Meclis'e sunulması öngörülüyor.

TBMM'de kritik yasa maratonu başlıyor. 12. Yargı Paketi'nden öğrenci affına, torba kanun teklifinden Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak çerçeve yasaya kadar birçok önemli düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek.

İşte TBMM'nin yeni haftadaki çalışma takvimi ve görüşülecek kanun teklifleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada kritik kanun teklifleri görüşülecek. 12. Yargı Paketi, torba kanun teklifi ve öğrenci affını da içeren düzenleme başta olmak üzere birçok önemli başlık Meclis gündeminde yer alacak.

TEKLİFİN AYNI HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, 12. Yargı Paketi'nin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla TBMM Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifin aynı hafta içerisinde yasalaşması bekleniyor. Ekonomi, kamu yönetimi ve farklı alanlarda düzenlemeler içeren torba kanun teklifi ise 14 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

ÖĞRENCİ AFFINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ Uzun süredir gündemde olan öğrenci affını da kapsayan kanun teklifi ise aynı gün saat 15.00'te Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Öte yandan, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor