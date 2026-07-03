Bakan Çiftçi: Trafikte tereddütleri ortadan kaldıran düzenlemeyi hayata geçirdik

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi, " Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi açıklamada, dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların sürücünün görüşünü kapatmaması halinde yasak kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade ederek "Dikiz aynasına asılan aksesuarlar: Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak."

Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımına ilişkin kamuoyunda yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişiklikle multimedya ekranlarının ekranların kullanımına cezai işlem uygulanmayacak. (AA)

AKILLI EKRANLAR CEZA KAPSAMI DIŞINDA

Bakan Çiftçi araçlarda fabrika çıkışlı bulunan multimedya ekranları ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera sistemleri, kayıt cihazları ve araç ayarlarının yapıldığı ekranların kullanımına cezai işlem uygulanmayacağı bildirildi.

SES SİSTEMLERİNE TEKNİK STANDART ŞARTI

Yeni düzenlemeyle araç içi ses sistemleri için de teknik kriterler belirlendi.

Bakan Çiftçi, belirlenen standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatör kullanımına izin verileceğini söyleyerek "Multimedya ve akıllı ekranlar: Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Araç içi ses sistemleri: Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkân sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak." dedi.

Sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunmasının ceza nedeni olmayacağını vurgulayan Çiftçi, işlem yapılabilmesi için ihlalin somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınmasının zorunlu olacağını kaydetti.

YOLCU TAŞIYAN ARAÇLARDA UYGULAMA SÜRECEK

Bakan Çiftçi, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanılmaya devam edeceğini belirterek "Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek." dedi.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda yeni düzenlemenin hem sürücülerin haklarını koruyacağını hem de uygulamada birlik sağlayacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.