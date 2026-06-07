Siyonist Katz Başkan Erdoğan ve Bakan Çiftçi'yi hedef aldı! Osmanlı'ya yönelik hadsiz sözler

Katz daha önce pek çok kez Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözler kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Çiçfti'nin "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek." açıklamasına ilişkin Katz, "Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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OSMANLI'YA HADSİZ SÖZLER!

"Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir." diyen siyonist Katz açıklamsının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür ve bir daha asla geri dönmeyecektir.

TÜRKİYE'Yİ KARANLIĞA SÜRÜKLEDİNİZ

Ne yazık ki, Türkiye'yi modern bir devlete dönüştürmek için çalışan Atatürk'ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız; aksine, Türkiye'yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'NİN KUDÜS AÇIKLAMASI

Bakan Çiftçi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek." demişti.

Bakan Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, on yıllardır bir kahraman beklediklerini, o kahramanın necip Türk milletini yeniden ayağa kaldıran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti.

Çiftçi, Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var."