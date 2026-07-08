Macron'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Fransa'ya selamını ilettim
36. NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Macron, "Fransa'ya selamını ilettim!" ifadelerini kullandı. İşte o samimi görüntüler...
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşme, uluslararası kamuoyunda yakından takip edildi.
"FRANSA'YA SELAMINI İLETTİM!"
Kritik temasın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, Başkan Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Macron, paylaşımında, "Fransa'ya selamını ilettim!" sözlerine yer vererek zirvedeki ikili temasın samimi atmosferine vurgu yaptı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'nde liderlerin diplomatik mesajları dünya basınında da geniş yer buldu.
GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Erdoğan, NATO müttefikleri olarak Transatlantik Bağı'nın korunması için İttifak'ın Avrupa sütununun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, müttefiklik bağlarını zedelemeden ve gereksiz tekrarlar oluşturmadan bunun mümkün olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu anlayış temelinde destekleyeceğini kaydetti.
Görüşmede İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgede barışın tesisine katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin süreçte iyimser ancak ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini, muhtemel tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve barış sürecinin yeniden canlandırılması için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.