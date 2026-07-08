HSK'dan Ahmet Yıkılmaz hakkındaki iddialara inceleme

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz hakkındaki "rüşvet" iddiaları üzerine harekete geçildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Ankara eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili, halen Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz hakkındaki iddialara ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

Sürecin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü bildirildi.