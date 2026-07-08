Emine Erdoğan Çankaya'da lider eşlerini ağırladı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde misafir etti..
Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı çektirdi.