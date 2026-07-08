Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı”

Bu konuda yalnız olmadıklarını ve küresel bir uyanış yaşandığını dile getiren Emine Erdoğan, "Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin, bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada, kıymetli dostum Melania Trump'ın, lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan, 'Geleceği Birlikte Şekillendirmek' girişimini, çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken, kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri, ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"NİYETİMİZ, ÇOCUKLARIMIZI ÇAĞIN İMKANLARINDAN MAHRUM BIRAKMAK DEĞİL"

Emine Erdoğan, tarihin, bir gücü var etmenin, onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirdiğini defalarca gösterdiğini dile getirerek, "Bu sorumluluktan kaçan her anlayış, sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sahici insan ilişkileri gibi dolduramaz. Tekno-kolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır. Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocuklar, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olur. Burada niyetimiz çocuklarımızı çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir, bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir" dedi.

Konuşmasının başında 60 çocuktan bahsettiğini anımsatan Emine Erdoğan, "Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN NATO ZİRVESİ İÇİN UMUT MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, zirveden görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.