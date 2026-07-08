CANLI YAYIN

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısında konuşan Emine Erdoğan, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek teknoloji şirketlerine önemli çağrılarda bulundu. Çocukların güvenliğinin küresel sorumluluk olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda attığı adımları da anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE FİRST LADY'LER ZİRVESİ

Köşke sırasıyla Avrupa Birliği Komisyonu, Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa liderlerinin eşleri giriş yaptı.

Emine Erdoğan, 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'ne gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Lider eşlerinin, davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Emine Erdoğan, her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti. Emine Erdoğan, konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadığını belirterek, "UNICEF rakamlarına göre, bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık, imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız" diye konuştu.

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı” - 1

"YAPAY ZEKA, ARTIK YENİ NESLİN SIRDAŞI VE AKIL HOCASI"

Çocuklar ekranı izlerken, ekranın da onları izlediğine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekayla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız, 'Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?' Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın hammaddesine dönüştürülmesidir. Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır. Toprağı zihin; madeni dikkat olan bu tekno-kolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı” - 2

"15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİNİ SINIRLADIK"

Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurgulayarak, "Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik" dedi.

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı” - 3

"ÇOCUK GÜVENLİĞİ, TASARIMIN İLK İLKESİ OLMALI"

Bu konuda yalnız olmadıklarını ve küresel bir uyanış yaşandığını dile getiren Emine Erdoğan, "Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin, bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada, kıymetli dostum Melania Trump'ın, lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan, 'Geleceği Birlikte Şekillendirmek' girişimini, çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken, kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri, ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı” - 4

"NİYETİMİZ, ÇOCUKLARIMIZI ÇAĞIN İMKANLARINDAN MAHRUM BIRAKMAK DEĞİL"

Emine Erdoğan, tarihin, bir gücü var etmenin, onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirdiğini defalarca gösterdiğini dile getirerek, "Bu sorumluluktan kaçan her anlayış, sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sahici insan ilişkileri gibi dolduramaz. Tekno-kolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır. Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocuklar, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olur. Burada niyetimiz çocuklarımızı çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir, bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir" dedi.

Konuşmasının başında 60 çocuktan bahsettiğini anımsatan Emine Erdoğan, "Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN NATO ZİRVESİ İÇİN UMUT MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, zirveden görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

Başkan Erdoğandan NATO Zirvesinde tarihi mesajlar!Başkan Erdoğandan NATO Zirvesinde tarihi mesajlar! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR
A Haber sordu, NATO Genel Sekreteri yanıtladıA Haber sordu, NATO Genel Sekreteri yanıtladı A HABER SORDU, NATO GENEL SEKRETERİ YANITLADI
NATO Zirvesinde Macronun halleriNATO Zirvesinde Macronun halleri NATO ZİRVESİ'NDE MACRON'UN HALLERİ

Önceki haber
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında Karadeniz anlaşması imzalandı
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında Karadeniz anlaşması imzalandı
Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO'ya açtı! Çelik Kubbe ile korunacak
Sonraki haber
Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO'ya açtı! Çelik Kubbe ile korunacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın