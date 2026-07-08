Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı: “Çocuk güvenliği tasarımın ilk ilkesi olmalı”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısında konuşan Emine Erdoğan, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek teknoloji şirketlerine önemli çağrılarda bulundu. Çocukların güvenliğinin küresel sorumluluk olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda attığı adımları da anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
Köşke sırasıyla Avrupa Birliği Komisyonu, Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa liderlerinin eşleri giriş yaptı.
Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'ne gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Lider eşlerinin, davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Emine Erdoğan, her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti. Emine Erdoğan, konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadığını belirterek, "UNICEF rakamlarına göre, bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık, imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız" diye konuştu.
"YAPAY ZEKA, ARTIK YENİ NESLİN SIRDAŞI VE AKIL HOCASI"
Çocuklar ekranı izlerken, ekranın da onları izlediğine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekayla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız, 'Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?' Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın hammaddesine dönüştürülmesidir. Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır. Toprağı zihin; madeni dikkat olan bu tekno-kolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır" ifadelerini kullandı.
"15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİNİ SINIRLADIK"
Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurgulayarak, "Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik" dedi.