Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO'ya açtı! Çelik Kubbe ile korunacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları'nı Ay Yıldız Karargahı'nda verilen resepsiyonda ağırladı. Burada yaptığı konuşmada Güler, "Karargahın emniyeti 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları'na açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda konuk bakanlar karargahta ağırlandı.

İLK KEZ NATO SAVUNMA BAKANLARI İÇİN AÇILDI Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanları için açıldığı belirtildi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ Karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Güler'in konuk bakanları askeri bando eşliğinde kapıda karşıladığı ve hatıra fotoğrafı çektirildiği ifade edildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Güler, bakanlığın yeni inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesinde konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Güler, kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlandığını, tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek bir çatı altında birleştirileceğini belirtti.

BAKAN GÜLER: KARARGAHIN EMNİYETİ ÇELİK KUBBE İLE SAĞLANACAK Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını bildiren Güler, şunları kaydetti: "Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır."