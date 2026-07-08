A Haber sordu, NATO Genel Sekreteri yanıtladı: "ABD, NATO'ya yüzde yüz bağlı"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, dünya siyasetinin kalbinin attığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği bu kritik zirveyi A Haber ve a News ekipleri yerinden takip ediyor. Zirvenin yapıldığı noktadan sıcak gelişmeleri aktaran A News spikeri Elif Saatçioğlu, NATO Genel Sekreteri ve liderlerin kritik açıklamalarını A Haber ekranlarına taşıdı.

KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME TRAFİĞİ: NATO GELENEĞİ "DOORSTEP"

Zirvenin atmosferini ve liderlerin basınla buluşma anlarını aktaran Elif Saatçioğlu, liderlerin içeri girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladığı özel alanı işaret ederek, "Bu bir doorstep yani kapı önü konuşması, aslında bir NATO geleneği. Liderler buraya geldiklerinde NATO gündemindeki konuları değerlendiriyorlar," ifadelerini kullandı. Çok yoğun ve kalabalık bir basın mensubu grubunun zirveyi takip ettiğini belirten Saatçioğlu, liderlerin kendi ülke basınının yanı sıra uluslararası basının sorularını da yanıtladığını aktardı.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR Zirvenin en çok merak edilen isimlerinden olan NATO Genel Sekreteri, A Haber'in sorularını yanıtlayarak zirveye dair beklentilerini paylaştı. Genel Sekreter, "Zirve hakkında çok büyük beklentilerim var," sözleriyle toplantının önemine dikkat çekerken, özellikle savunma bütçeleri konusundaki farklı yaklaşımların masada olduğunu belirtti.

Donald Trump'ın geçmişteki açıklamalarına ve ABD'nin NATO'ya olan tutumuna da değinen Genel Sekreter, "Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya yüzde yüz bağlıdır," diyerek ittifakın sarsılmaz bir bağ içinde olduğunun altını çizdi.