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Özgür Özel'e 3 büyükşehirden soğuk duş! Yeni parti hamlesi ağır darbe aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel'e 3 büyükşehirden soğuk duş! Yeni parti hamlesi ağır darbe aldı

CHP'de genel başkanlık koltuğunu 'mutlak butlan' kararı ile kaybeden Özgür Özel'in yeni parti planı da sekteye uğradı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni partiye katılmama kararı aldığı iddia edildi.

Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için 10 gün içerisinde somut adım atabileceği iddia edilirken, gözler bir yandan CHP'li belediye başkanlarının alacağı pozisyona çevrildi. Adım adım bölünmeye giden partide, belediye başkanlarının yeni partiye geçme konusunda isteksiz olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni partiye katılmama kararı aldığı öne sürülüyor. Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, belediye başkanlarının birçoğu Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki bir partide yer almak istemediği bildirdi. Buna ek olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Genel Merkez kaynakları Yavaş'ın CHP'den ayrılma ihtimalini düşük görürken, Özgür Özel'e yakın kaynaklar ise Mansur Yavaş'ın kendilerine sırt dönmeyeceğini düşünüyor.

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Öte yandan yeni parti konusunda Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce harekete geçilmesini istediği belirtilirken, Özgür Özel ve destekçilerinin ise CHP'de kalabilmek için tüm hukuki yolları deneme niyetinde olduğu öne sürülüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun olası yeni partinin programı, ismi ve ideolojik yapısı konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Özel'in merkez sol bir parti hedefinde olduğu, İmamoğlu'nun ise liberal anlayışa sahip bir parti hayal ettiği kulislerde konuşuluyor.

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