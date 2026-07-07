NATO'da uzlaşının adresi Türkiye! Masanın merkezi Ankara

36. NATO Zirvesi, yalnızca İttifak'ın geleceği için değil küresel güvenlik dengeleri açısından da kritik önem taşıyor. Başkan Erdoğan'ın diplomasisi ve Türkiye'nin artan stratejik ağırlığı, Ankara'yı dünyanın gözünü çevirdiği uzlaşı merkezine dönüştürdü.

Ankara bugün sadece NATO liderlerini değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğini de ağırlıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Ortadoğu'daki gerilime, Hint-Pasifik rekabetinden savunma harcamalarının yeniden şekilleneceği kritik başlıklara kadar pek çok konu 36. NATO Zirvesi'nde masaya yatırılıyor.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü başarılı diplomasi ve Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında ortaya koyduğu yükseliş, küresel krizlerin çözümünde Türkiye'yi daha da önemli hale getirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi, Türkiye'yi krizlerin çözümünde kilit aktör konumuna taşırken, gözler ittifakın geleceğine yön verecek Ankara Zirvesi'ne çevrildi.

TRUMP'IN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİ ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve öncesinde Başkan Erdoğan için kullandığı, "Erdoğan 'gel' dedi, gidiyorum. Erdoğan'a saygımdan dolayı NATO Zirvesi'ne katılacağım, o olmasaydı belki zirveye gitmezdim" sözleri, Ankara zirvesinin uluslararası kamuoyundaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE SAHNEDE Sabah'ta yer alan habere göre zirve, yalnızca ittifakın gelecek vizyonunun belirleneceği bir toplantı değil, aynı zamanda Türkiye'nin son yıllarda izlediği aktif dış politikanın uluslararası yansımalarının görüleceği kritik bir platform olarak değerlendiriliyor. GÜVENLİK GÜNDEMİ

Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenlik gündemi ilk kez bu ölçekte Türkiye'nin ev sahipliğinde aynı masada ele alınıyor.