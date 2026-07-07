12 yaşındaki Eyüp Can'ın annesinden çarpıcı iddia: Yüksekten düşmedi, öldürülüp taşındı

Mersin'de geçen yıl "yüksekten düşerek öldüğü" belirtilen 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Çay, dosyadaki yeni bilirkişi incelemesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğlunun yüksekten düşmediğini, bıçaklanarak öldürüldükten sonra olay yerine taşındığını öne süren Çay, otopsi raporları arasındaki çelişkilere vurgu yaptı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner iddiaya göre dönerci ustası Necmettin Ulaş (24) tarafından kovalandıktan sonra Osman Sinanoğlu Pasajı'nın zemin katında ölü bulundu. Otopside kafa travması, kemik kırıkları, kesici-delici alet yaralanmaları ve iç organ yaralanmaları tespit edilirken, Necmettin Ulaş hakkında "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Yargılama sürerken mahkeme, Eyüp Can'ın herhangi bir dış müdahale olmaksızın bulunduğu noktaya düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla dosyanın uzman bilirkişi kurulunca yeniden incelenmesine karar verdi.

"YÜKSEKTEN DÜŞMEDİ, ÖLDÜRÜLÜP TAŞINDI" Yeni bilirkişi incelemesi öncesinde Sabah'tan Nazrin Malikova'ya konuşan anne Güllü Çay, dosyadaki en büyük çelişkinin otopsi raporlarında yaşandığını öne sürdü. İlk iki raporda kesici-delici alet yaralanmasının açıkça yer aldığını, son raporda ise olay yeri inceleme tutanağı esas alınarak ölümün yüksekten düşmeye bağlanmaya çalışıldığını savunan Çay, şunları söyledi: "Oğlum ilk Adli Tıp'a gittiğinde vücudunda kesici-delici alet yaralanması olduğuna dair rapor verildi. İkinci raporda da aynı tespit tekrarlandı. Daha sonra 'çelişki giderilecek' denilerek dosya yeniden istendi. Ancak üçüncü ihtisas raporu olay yeri inceleme tutanağına göre hazırlanmış ve yüksekten düşmeye bağlanmış. Ortada yüksekten düşme diye bir olay yok. Benim oğlum düşmedi. Bu çocuğu öldürdüler, bıçakladılar ve başka yere taşıdılar. Olay yerinde düşmeye ilişkin hiçbir delil bulunmuyor."

"OLAY YERİNDE OLMAYAN KİŞİ GÖRMÜŞ GİBİ İFADE VERDİ" Anne Çay, olay günü pasajda bulunmadığını öne sürdüğü sanığın arkadaşının yaşananları görmüş gibi ifade verdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Sanığın arkadaşı olay günü olay yerinde değildi. Buna rağmen olay yeri inceleme ekiplerine 'İkisi birlikte içeri girdi, tartıştılar, çocuk düştü' diye ifade verdi. Ben bunu mahkemede de söyledim. Olay yerinde olmayan bir kişinin bunu bilmesi mümkün değil. Bana göre cinayeti biliyor, suç ortağı."

"RESMEN ÇOCUĞUMU KESMİŞLER" Oğlunun vücudunda beş ayrı bıçak darbesi bulunduğunu öne süren anne Çay, yaraların düşmeyle açıklanamayacağını savunarak şunları kaydetti: "Oğlumun vücudunda beş bıçak darbesi vardı. Yaralar çok derindi. Bir tanesi akciğerini delmişti. Olay günü doktor bana akciğerinden bıçaklandığını, akciğerin sönerek kalbe baskı yaptığını ve kalbin bu nedenle durduğunu söyledi. 'Kalp masajı sırasında kaburgalarını biz kırdık' dediler. Hastane tutanağında da tüp deliği açıldığı ve kaburga kırıklarının müdahale sırasında oluştuğu yazıyor. Ama gelen raporda bu kaburga kırıkları da düşmeye bağlandı. Eyüp Can'ın şortu arkadan paramparçaydı. Tişörtünün ön kısmında bıçakla açılmış gibi alt alta iki kesi vardı. Resmen çocuğumu kesmişler. Necmettin Ulaş oğlumun vücuduna bir sürü faça atmış. Zaten sanığın bir arkadaşı da 'Necmettin kendine sürekli faça atıyordu' demişti."