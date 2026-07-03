Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu ile girdiği tartışmada adeta öfke patlaması yaşadı. Muhtara hakaretler yağdıran başkanın o şoke edici görüntüleri sosyal medyaya düştü.

3 Temmuz 2026 Cuma günü sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun çevresindekilerle sohbet ettiği sırada Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu hakkında ifadeler kullandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde Başkan Çavuşoğlu'nun muhtar Salih Gündoğdu hakkında ağır ifadeler kullandığı duyuldu.

TARTIŞMA YARATAN İFADELER

Görüntülerde Çavuşoğlu'nun şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Bir sürü yazı yazıyor... Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığın var peze…."

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanılan ifadeler çeşitli tepkilere neden oldu.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberin yayına hazırlandığı sırada olayla ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi veya Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından yapılmış resmi bir açıklama metne yansımamıştır. Açıklama gelmesi halinde haber güncellenecektir.