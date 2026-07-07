Adana'da vatandaşları isyan ettiren görüntü! CHP'li belediyeye tepki: "Geçmeye korkuyoruz"

Adana'da Merkez Cami'nin yanındaki alt geçit ile kapalı otoparkın bakımsız hali vatandaşları adeta isyan ettirdi. Kötü koku, akan sular, çamur ve güvenlik endişesi nedeniyle tepkisini dile getiren vatandaşlar, CHP idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'nin hemen yanındaki alt geçit ile kapalı otoparkın uzun süredir bakımsız olduğu öne sürüldü. Yaya geçişi için başka alternatif bulunmayan bölgede her gün yüzlerce vatandaş, kötü koku, akan sular, çamur ve evsizlerin barındığı alt geçidi kullanmak zorunda kalıyor.

"GEÇERKEN TEDİRGİN OLUYORUZ, ATEŞ YAKIYORLAR" Alt geçidi kullanan vatandaşlardan Talip Elmasten, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi: Durum hiç iyi değil. İçeride madde kullananlar oluyor, burada yatıp kalkıyorlar. Buradan geçerken tedirgin oluyorum. Bir kadın ya da kız çocuğu geçse ne olur diye düşünüyoruz.

Burası tek alt geçit. Her taraf kararmış, ateş yakıyorlar. Tavandan sürekli su damlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı temizleyip daha güvenli hale getirsin. Geceleri çok karanlık oluyor. Otopark açılırsa hem daha güvenli olur hem de bölge canlanır.

"KADINLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE" Vatandaşlardan Fırat Aykanat ise alt geçidin özellikle akşam saatlerinde ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Burada sürekli su akıyor, çamur oluyor ve ağır bir koku var. Otoparkın kapalı olması da tehlikeyi artırıyor. İçeride insanlar kalıyor. Akşamları kadınlarımız, ailelerimiz ve öğrencilerimiz buradan geçiyor.