Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği bungalov tesisindeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Elva Güneş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minik Elva'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için geldiği bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Elva Güneş'ten acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BUNGALOV TATİLİ FACİAYLA SONUÇLANDI

Olay, 5 Temmuz 2026 Pazar akşamı Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi.

Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva Güneş, tatil için geldikleri bungalov tesisindeki havuza düştü. Durumu fark eden ailesi suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Güneş, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Güneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Elva Güneş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.