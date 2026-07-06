Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası bastı. İlk etapta 100 bin adet üretilen paranın toplam üretiminin 500 bine ulaşması planlanıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası hazırladı. Hatıra para, mevcut tedavüldeki iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para formatında üretildi ve günlük ödemelerde kullanılabilecek.

HATIRA PARASININ ÜZERİNDE NELER YER ALIYOR?

Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli bulunuyor. Diğer yüzünde ise halen tedavülde bulunan 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı yer alıyor.

İLK ETAPTA 100 BİN ADET BASILDI

Darphane tarafından ilk etapta 100 bin adet basılan özel 5 liralık hatıra parasından, NATO Zirvesi süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretimin 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.

AMAÇ HEM ANIYI YAŞATMAK HEM DE TEDAVÜLDE KULLANMAK

Uygulamayla, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'nin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel tasarımlı bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

NATO hatıra parası kaç lira?

Hatıra para 5 lira değerinde basıldı ve tedavülde kullanılabilecek.

Hatıra parası kaç adet üretilecek?

İlk etapta 100 bin adet üretildi. Zirve boyunca 400 bin adet daha basılarak toplam üretimin 500 bine ulaşması planlanıyor.

Paranın üzerinde hangi görseller bulunuyor?

NATO logosu, zirvenin tarihi ve düzenlendiği yer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor.

Hatıra parası günlük alışverişte kullanılabilecek mi?

Evet. Özel tasarımlı olmasına rağmen tedavüldeki 5 lira olarak günlük ödemelerde kullanılabilecek.