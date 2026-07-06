NATO'nun geleceğini çizecek tarihi zirveye saatler kaldı! 32 lider ve 100'e yakın bakan Ankara'da olacak
Türkiye'nin diplomatik ağırlığını ortaya koyacak 36. NATO Zirvesi'nin başlamasına saatler tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara, NATO üyesi 32 devlet ve hükmet başkanı ile 100'e yakın bakanın yanı sıra binlerce yabancı misafiri de ağırlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor" dedi.
İletişim Başkanı Duran, NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde basın açıklamasında bulundu. Duran, Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin hem NATO'nun geleceğinin hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından önemli görüşmelerin olacağını dile getirdi.
"ANKARA ÇOK ÖNEMLİ BİR ZİRVEYE EŞLİK EDİYOR"
NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen 36. NATO Zirvesi'nin hem NATO'nun geleceği hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceğine ilişkin konuların konuşulacağı önemli bir toplantı olacağını ifade eden Burhanettin Duran, "Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesinde çalışma alanları oluşturduk. Bin 800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2 bin 500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip, tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
"İLİŞKİLERİNİ TEKRARDAN GÖZDEN GEÇİREBİLECEKLERİ BİR DÜZLEM OLACAK"
Zirve kapsamında birçok ikili görüşmenin de olabileceğine değinen Burhanettin Duran, "Öncelikle zirve bağlamında NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. İkili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin arttırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirecek" ifadelerini kullandı.
ABD BAŞKANI TRUMP İLE İKİLİ GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleşmesi beklenen ikili görüşmesine dair de konuşan Duran, "Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle Kaan Motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik iş birliği çerçevesinde ABD'yle yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek" açıklamasında bulundu.
Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin basın mensubu zirveyi takip etmek için akredite olurken, güvenlik için 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli ile 639 siber güvenlik görevlisi sahada olacak.
"NATO 3.0" olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak. Ankara Zirvesi'nin, lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.
850 KİŞİLİK İLETİŞİM EKİBİ GÖREV YAPACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, zirve süresince ana etkinlik alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında ise 350 olmak üzere toplam 850 personelle görev yapacak. Zirve haftasında Ankara genelindeki yaklaşık 5 bin açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yürütülecek. Billboardlar, dijital ekranlar ve diğer açık hava mecralarında dört farklı konseptte hazırlanan görseller kullanılacak. Çalışmalarda NATO Zirvesi mesajlarının yanı sıra Türkiye'nin COP31 Başkanlığı, savunma sanayi ürünleri ve GoTürkiye turizm tanıtım kampanyasına ilişkin içeriklere yer verilecek. Bu uygulamanın, NATO zirveleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı şehir markalama çalışması olacağı değerlendiriliyor.
56 BİNİ AŞKIN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALACAK
Zirvenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğünden 48 bin 841, Jandarma Genel Komutanlığından ise 7 bin 447 personel olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak. Ayrıca siber güvenlik ve suçla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre yürütmek üzere 639 personel de görev yapacak. Katılımcıların ulaşımı ise Ankara Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı ve kargo uçaklarına hizmet verecek Mürted Hava Meydanı olmak üzere üç ayrı havalimanı üzerinden sağlanacak.
36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin, katılımcı sayısı, uluslararası medya ilgisi, teknik altyapısı, güvenlik kapasitesi ve iletişim organizasyonu bakımından NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden biri olması öngörülüyor.