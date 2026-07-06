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Casusluk davasında savcı mütalaasını açıkladı! Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamı istendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | İHA
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Casusluk davasında savcı mütalaasını açıkladı! Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamı istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün ‘siyasal casusluk' suçundan yargılandığı davada ara mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasında 2'nci duruşma başladı. Ara mütalaasını açıklayan savcı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

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TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcılık ara mütalaasında, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

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