Donald Trump'ın Ankara programı belli oldu! A Haber NATO Zirvesi'nde kullanılacak Togg'un limuzin versiyonunda

Başkan Erdoğan ile Trump'ın kritik ikili görüşmesi zirvenin en önemli başlıklarından biri olacak. (AA)

MİLLİ GURUR TOGG LİMUZİNLER NATO MİSAFİRLERİ İÇİN YOLLARDA

Zirvenin en dikkat çeken unsurlarından biri ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un özel olarak tasarlanan limuzin versiyonları oldu. Protokol ve basın mensuplarının ulaşımı için hazırlanan araçlar hakkında bilgi veren Şener Çetin, "Togg'un T10X modelinin limuzin versiyonu olan bu araçlardan tam 10 adet hazırlandı. Rengi ise ay yıldızlı bayrağımızdan ilham alınarak tasarlandı" ifadelerini kullandı. Aracın içine girerek donanımları da gösteren Çetin, "Aracın ön kısmında 41 inçten oluşan dev bir ekran bulunuyor ve özel misafirler araca bindiğinde ekranı kaplayan Türk bayrağıyla karşılanıyor" sözleriyle milli gururumuzun teknolojik detaylarını paylaştı.