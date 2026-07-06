Donald Trump'ın Ankara programı belli oldu! A Haber NATO Zirvesi'nde kullanılacak Togg'un limuzin versiyonunda
Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için son hazırlıklarını tamamlıyor. Küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı da netleşirken, ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı. Öte yandan A Haber, zirvede kullanılacak 10 adet Togg T10X limuzini görüntüledi. Liderlerin ve üst düzey protokolün ulaşımında görev alacak araçlar, ay-yıldız esintili tasarımı ve 41 inçlik panoramik ekranıyla dikkat çekiyor.
Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
GÜVENLİK DENGELERİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK
Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı zirve, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.
TRUMP SALI GÜNÜ ANKARA'DA
Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.
Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.
TRUMP'IN PROGRAMI BELLİ OLDU! İLK DETAYLAR A HABER'DE
Zirve için başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, misafir devlet başkanlarını ağırlamak için özel olarak tasarlanan Togg limuzinler de ilk kez yollara çıktı. A Haber muhabiri Şener Çetin, zirve öncesi son hazırlıkları ve Trump'ın yoğun Ankara programını canlı yayında aktardı.
SAATLER NETLEŞTİ
NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programının detayları netleşti.
Çetin'in aktardığı bilgilere göre:
- 7 Temmuz'da saat 14.15'te Trump için bir karşılama töreni düzenlenecek.
-Ardından saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa geçilecek.
-15.15'te Erdoğan ile Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek. -19.05'te NATO programı kapsamında bir akşam yemeği tertip edilecek.