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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Trump bugün Türkiye'ye geliyor | Kritik zirvenin detayları belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Trump bugün Türkiye'ye geliyor | Kritik zirvenin detayları belli oldu

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için son hazırlıklarını tamamlıyor. Küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı da netleşirken, ziyaretin ayrıntıları belli oldu. Trump, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Temmuz Salı günü Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kritik zirvede savunma, ticaret, yatırımlar ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm başlıkları masaya yatırılacak.

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.

ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye 7 Temmuz Salı günü bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz Salı günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Ankara'da Başkan Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.

KRİTİK ZİRVEDE ANA GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ

Duran, görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti. Zirvede savunma sanayii, ticaret, yatırımlar ve ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, liderlerin küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

İŞTE TRUMP'IN ANKARA PROGRAMI

TRUMP SALI GÜNÜ ANKARA'DA

Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.

Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da resmi törenle Ankara'da karşılanacak. (AA)ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da resmi törenle Ankara'da karşılanacak. (AA)

TRUMP'IN PROGRAMI BELLİ OLDU! İLK DETAYLAR A HABER'DE

Zirve için başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, misafir devlet başkanlarını ağırlamak için özel olarak tasarlanan Togg limuzinler de ilk kez yollara çıktı. A Haber muhabiri Şener Çetin, zirve öncesi son hazırlıkları ve Trump'ın yoğun Ankara programını canlı yayında aktardı.

SAATLER NETLEŞTİ

NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programının detayları netleşti.

Çetin'in aktardığı bilgilere göre:
- 7 Temmuz'da saat 14.15'te Trump için bir karşılama töreni düzenlenecek.
-Ardından saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa geçilecek.
-15.15'te Erdoğan ile Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek. -19.05'te NATO programı kapsamında bir akşam yemeği tertip edilecek.

Başkan Erdoğan ile Trump'ın kritik ikili görüşmesi zirvenin en önemli başlıklarından biri olacak. (AA)Başkan Erdoğan ile Trump'ın kritik ikili görüşmesi zirvenin en önemli başlıklarından biri olacak. (AA)

MİLLİ GURUR TOGG LİMUZİNLER NATO MİSAFİRLERİ İÇİN YOLLARDA

Zirvenin en dikkat çeken unsurlarından biri ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un özel olarak tasarlanan limuzin versiyonları oldu. Protokol ve basın mensuplarının ulaşımı için hazırlanan araçlar hakkında bilgi veren Şener Çetin, "Togg'un T10X modelinin limuzin versiyonu olan bu araçlardan tam 10 adet hazırlandı. Rengi ise ay yıldızlı bayrağımızdan ilham alınarak tasarlandı" ifadelerini kullandı. Aracın içine girerek donanımları da gösteren Çetin, "Aracın ön kısmında 41 inçten oluşan dev bir ekran bulunuyor ve özel misafirler araca bindiğinde ekranı kaplayan Türk bayrağıyla karşılanıyor" sözleriyle milli gururumuzun teknolojik detaylarını paylaştı.

Liderlerin ulaşımı için hazırlanan yerli ve milli Togg limuzinler ilk kez görev alacak. (AA)Liderlerin ulaşımı için hazırlanan yerli ve milli Togg limuzinler ilk kez görev alacak. (AA)

ANKARA'DA KUŞ UÇURTULMUYOR: 56 BİN PERSONEL GÖREVDE

Tarihi zirve öncesinde başkent Ankara'da güvenlik önlemleri adeta "kırmızı alarm" seviyesine çıkarıldı. Hem havadan hem de karadan yürütülen denetimlerin günlerdir sürdüğünü belirten Şener Çetin, "Ankara'da şu an 56 binden fazla emniyet ve jandarma ekibi görev yapıyor. Şehrin kritik noktalarında kilometrelerce uzunlukta demir bariyerler kuruldu, giriş-çıkış yapan araçlar didik didik aranıyor" sözleriyle güvenlik çemberinin genişliğini vurguladı.

Ankara'da zirve öncesi güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı, şehir adeta abluka altına alındı. (AA)Ankara'da zirve öncesi güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı, şehir adeta abluka altına alındı. (AA)

Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde kuş uçurtulmazken, tüm gözler bugün (7 Temmuz) başlayacak olan kritik zirveye çevrilmiş durumda.

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