Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Trump bugün Türkiye'ye geliyor | Kritik zirvenin detayları belli oldu
Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için son hazırlıklarını tamamlıyor. Küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı da netleşirken, ziyaretin ayrıntıları belli oldu. Trump, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Temmuz Salı günü Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kritik zirvede savunma, ticaret, yatırımlar ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm başlıkları masaya yatırılacak.
Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.
ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye 7 Temmuz Salı günü bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz Salı günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Ankara'da Başkan Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.
KRİTİK ZİRVEDE ANA GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ
Duran, görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti. Zirvede savunma sanayii, ticaret, yatırımlar ve ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Açıklamada ayrıca, liderlerin küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.
TRUMP SALI GÜNÜ ANKARA'DA
Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.
Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.
TRUMP'IN PROGRAMI BELLİ OLDU! İLK DETAYLAR A HABER'DE
Zirve için başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, misafir devlet başkanlarını ağırlamak için özel olarak tasarlanan Togg limuzinler de ilk kez yollara çıktı. A Haber muhabiri Şener Çetin, zirve öncesi son hazırlıkları ve Trump'ın yoğun Ankara programını canlı yayında aktardı.
SAATLER NETLEŞTİ
NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programının detayları netleşti.
Çetin'in aktardığı bilgilere göre:
- 7 Temmuz'da saat 14.15'te Trump için bir karşılama töreni düzenlenecek.
-Ardından saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa geçilecek.
-15.15'te Erdoğan ile Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek. -19.05'te NATO programı kapsamında bir akşam yemeği tertip edilecek.