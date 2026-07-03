Trafik yönetmeliğinde yeni dönem: Telefon tutucu, araç kamerası ve ses sistemlerinde ne serbest ne yasak?
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar, seyir halinde video izleme ve çevreyi rahatsız eden yüksek ses kullanımı sınırlandırıldı. Telefon tutucuları, araç kameraları, navigasyon ve park destek ekranları ise belirlenen şartlarla kullanılabilecek.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle sürücülerin görüş alanını kapatan aksesuarlar, yüksek ses sistemleri ve seyir halinde görüntü cihazlarının kullanımıyla ilgili bazı kurallar getirildi.
SÜRÜCÜ GÖRÜŞ ALANINI KAPATAN EŞYALARA YASAK
Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan aksesuar ve eşyaların; yolu, yayaları, araçları, trafik işaret levhalarını ve işaretlemeleri görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı.
Bununla birlikte aracın orijinal donanımları korunurken, direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucusu istisna kapsamında değerlendirilecek.
ARAÇ KAMERASI VE TELEFON TUTUCUSUNA İSTİSNA
Yönetmelikte açıkça belirtilen şartları taşıyan araç kameraları ve telefon tutucuları sürücünün görüşünü engelleyen unsur sayılmayacak. Böylece belirlenen sınırlar içinde kullanılan bu ekipmanlar için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEYE YENİ DÜZENLEME
Araçtaki ses sistemlerinin sesi dışarı taşacak ve çevredeki vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Kurala aykırı hareket eden sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılacak.
SEYİR HALİNDE VİDEO İZLEMEK YASAKLANDI
Yeni yönetmelikle sürücülerin seyir halindeyken izleme alanı içerisinde bulunan görüntü cihazlarından televizyon veya video yayını izlemesi de yasak kapsamına alındı.
Ancak navigasyon sistemleri, park ve sürüş destek ekranları ile araç içi ve dışını gösteren kamera ve kayıt cihazlarının kullanımına izin verilmeye devam edilecek.
SONRADAN TAKILAN SES SİSTEMLERİNE SINIRLAMA
Araç üreticisinin belirlediği donanımlar dışında ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin kullanımı yasaklandı.
Düzenlemeye göre bagaj bölümünde en fazla bir adet 45 Hz subwoofer ile bir adet 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek. Belirlenen sınırların aşılması veya ses sistemlerinin çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması halinde idari işlem uygulanacak.
YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARA ÖZEL DÜZENLEME
M2 ve M3 sınıfı ticari yolcu taşıma araçlarında bireysel sesli ve görüntülü cihazlar yalnızca sürücü tarafından görülemeyecek ve kontrol edilemeyecek şekilde yolcuların kullanımına sunulabilecek.