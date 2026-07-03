Trafik yönetmeliğinde yeni dönem: Telefon tutucu, araç kamerası ve ses sistemlerinde ne serbest ne yasak?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar, seyir halinde video izleme ve çevreyi rahatsız eden yüksek ses kullanımı sınırlandırıldı. Telefon tutucuları, araç kameraları, navigasyon ve park destek ekranları ise belirlenen şartlarla kullanılabilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle sürücülerin görüş alanını kapatan aksesuarlar, yüksek ses sistemleri ve seyir halinde görüntü cihazlarının kullanımıyla ilgili bazı kurallar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre yeni Karayolları Trafik Yönetmeliği yürürlüğe girdi. (Foto: Resmi Gazete- Ekran Görüntüsü) SÜRÜCÜ GÖRÜŞ ALANINI KAPATAN EŞYALARA YASAK Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan aksesuar ve eşyaların; yolu, yayaları, araçları, trafik işaret levhalarını ve işaretlemeleri görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı. Bununla birlikte aracın orijinal donanımları korunurken, direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucusu istisna kapsamında değerlendirilecek.

Karayolları trafik yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre araç kameraları ve telefon tutucuları sürücünün görüşünü engelleyen unsur sayılmayacak (Foto: ahaber.com.tr - Arşiv) ARAÇ KAMERASI VE TELEFON TUTUCUSUNA İSTİSNA Yönetmelikte açıkça belirtilen şartları taşıyan araç kameraları ve telefon tutucuları sürücünün görüşünü engelleyen unsur sayılmayacak. Böylece belirlenen sınırlar içinde kullanılan bu ekipmanlar için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEYE YENİ DÜZENLEME Araçtaki ses sistemlerinin sesi dışarı taşacak ve çevredeki vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Kurala aykırı hareket eden sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılacak.