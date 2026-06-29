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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenlemeyle kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması hedefleniyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 1

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yapısal reformların hayata geçirildiğini bildirdi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 2

İLK ÜÇ DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLDİ

SEDDK'den yapılan açıklamada, eylem planı kapsamında eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesine yönelik üç önemli düzenlemenin yakın dönemde hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 3

YASA DIŞI HASAR ARACILIĞINA YENİ GENELGE

Eylem planının dördüncü aşamasında ise kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik yeni bir genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, trafik kazalarının ardından vekalet toplayarak kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyeti yürüten kişi ve yapıları hedef alıyor.

Yapılan düzenlemeyle söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 4

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT ALACAĞINI KİMLER TAKİP EDEBİLECEK?

Yeni genelgeye göre trafik kazasından doğan tazminat alacağını yalnızca hak sahibi, kanuni temsilcisi veya bunların avukatı takip edebilecek.

Hak sahibinin bizzat vekalet vermesi şartıyla eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatları da tazminat takip sürecini yürütebilecek.

Hasar sonrasında tazminat alacaklısıyla iletişime geçilmesi veya tazminatın tahsiline yönelik yönlendirmelerde bulunulması da takip işlemleri kapsamında değerlendirilecek.

Tazminat alacağı yalnızca hak sahibinin kendisi, kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından tahsil edilebilecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 5

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT ALACAKLARI DEVREDİLEMEYECEK

Yeni genelge kapsamında trafik kazalarından doğan tazminat alacakları, takip veya tahsil yetkisine sahip kişiler de dahil olmak üzere hiçbir kişiye devredilemeyecek.

Tazminat alacağının devrine yönelik yapılacak her türlü sözleşme veya işlem kanuna aykırı sayılacak ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kesin hükümsüz olacak. Bu konuda ilgili kanunlarda öngörülen idari ve cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 6

ORTAK HASAR İHBAR MERKEZİ DEVREYE GİRECEK

Eylem planının beşinci aşamasında ise vatandaşların kaza ihbarını tek merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilmesini sağlamak amacıyla tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) yakın tarihte devreye alınacak.

SEDDK, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltan ve işlem hızını artıran düzenlemeleri sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 7

YASA DIŞI FAALİYET GÖSTERENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Genelge kapsamında hasara veya tazminat alacaklısına dair verileri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı şekilde ele geçiren, işleyen veya aktaranlar hakkında SEDDK tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulacak.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 8

Ayrıca hukuk hizmeti, hasar danışmanlığı veya benzeri adlar altında faaliyet göstererek uzman mütalaa raporu, hasar veya değer kaybı ekspertiz raporu ile maluliyet raporu temin edeceğini ya da trafik kazaları sonrası tazminat alacaklarının hak sahiplerine ödenmesini sağlayacağını öne süren gerçek ve tüzel kişiler hakkında da SEDDK tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulacak.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir 9
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