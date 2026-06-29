Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme: Yasa dışı hasar takibine karşı yeni tedbir

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yapısal reformların hayata geçirildiğini bildirdi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, eylem planı kapsamında eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesine yönelik üç önemli düzenlemenin yakın dönemde hayata geçirildiği hatırlatıldı.

YASA DIŞI HASAR ARACILIĞINA YENİ GENELGE

Eylem planının dördüncü aşamasında ise kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik yeni bir genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, trafik kazalarının ardından vekalet toplayarak kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyeti yürüten kişi ve yapıları hedef alıyor.

Yapılan düzenlemeyle söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanıyor.