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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Moro İslam Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Moro İslam Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan son olarak Filipinler'deki Moro İslam Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine hız verdi.

BAKAN FİDAN MORO İSLAM KURTULUŞ CEPHESİ LİDERİ İBRAHİM İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Filipinler'deki Moro İslam Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim ile bir araya geldi.

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