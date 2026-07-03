İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 45 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evleri tespit edildi.