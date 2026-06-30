'Çapkanlar' silahlı suç örgütüne operasyon! Finans ağı çökertildi
İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca, kamuoyunda “Çapkanlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün finans ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
'Çapkanlar' Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında; Esenler ilçesi başta olmak üzere çevre bölgelerde faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütünün finans yapılanmasına ilişkin bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizleri, kripto/elektronik para kuruluşlarından temin edilen veriler ve banka kayıtları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde, örgütün yasa dışı bahis suçundan elde ettiği değerlendirilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL 83 kuruş tutarındaki suç gelirini; bankacılık sistemi, kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına transfer ederek akladığı tespit edilmiştir" denildi.
Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda; İstanbul'da 23 şüpheliye ait 23 adres, Ankara'da 1 şüpheliye ait 1 adres, Sivas'ta 1 şüpheliye ait 1 adres, Diyarbakır'da 1 şüpheliye ait 1 adres ve Batman'da 1 şüpheliye ait 1 adres olmak üzere toplam 27 adrese yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan 1 şüpheliyle birlikte toplam 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
30 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 250 gram skunk, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 22 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, suç örgütünün finans kaynakları, yasa dışı bahis gelirleri, kripto varlık hareketleri, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler ve soğuk cüzdan bağlantıları yönünden çok yönlü olarak sürdürülmektedir.