'Çapkanlar' Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında; Esenler ilçesi başta olmak üzere çevre bölgelerde faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütünün finans yapılanmasına ilişkin bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizleri, kripto/elektronik para kuruluşlarından temin edilen veriler ve banka kayıtları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde, örgütün yasa dışı bahis suçundan elde ettiği değerlendirilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL 83 kuruş tutarındaki suç gelirini; bankacılık sistemi, kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına transfer ederek akladığı tespit edilmiştir" denildi.



Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda; İstanbul'da 23 şüpheliye ait 23 adres, Ankara'da 1 şüpheliye ait 1 adres, Sivas'ta 1 şüpheliye ait 1 adres, Diyarbakır'da 1 şüpheliye ait 1 adres ve Batman'da 1 şüpheliye ait 1 adres olmak üzere toplam 27 adrese yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan 1 şüpheliyle birlikte toplam 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.