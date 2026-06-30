İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, soruşturma sürüyor.

Hakkari uyuşturucu operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyon, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmaların ardından düzenlendi.

OPERASYONDA 503 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonda toplam 503 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON İSTİHBARİ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, operasyonun Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 7'nci Hudut Alay Komutanlığı da destek verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 503 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmanın ilgili adli makamların koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.